山老鼠8年遭逮8次 全栽在剋星員警手中

2018-04-19 20:54 中央社 苗栗縣19日電



苗栗吳姓男子8年來因毒品、竊盜、違反森林法等案8次遭逮，全栽在梅園派出所長田文相手中，今天又因載運涉嫌竊得的林木落網；田文相無奈屢勸不聽，搖頭嘆「你怎麼又來。」

苗栗縣警察局大湖分局執行全國山區治安專案，啟動泰安鄉後山各派出所菁英組成的「深山小組」查緝不法盜伐山老鼠，今天清晨在泰安鄉大安溪上游象鼻部落橋下，查獲40歲吳姓男子夥同友人運送珍貴林木下山，當場查扣肖楠、紅檜及扁柏等珍貴林木4支，總重214公斤，市價約新台幣35萬餘元。

主導「深山小組」的梅園派出所所長田文相，一見吳男直搖頭「又來了」，因為這已是他8年來第8次查獲吳姓男子從事不法。

田文相出身泰安鄉象鼻部落，曾任職大湖分局偵查隊、縣警局刑警大隊，刑事辦案技巧純熟、經驗豐富，到任梅園派出所一年多，屢次查緝山老鼠有功，有同事私下封他為「山老鼠剋星」，他謙稱只是經驗累積。

田文相說，吳男自99年起分別因毒品、竊盜、違反森林法等案8次栽在他手裡，每次落網他都好言規勸，吳男也答應「不會再做」，豈料今天又遇上。

吳嫌向警方供稱，因去年底偷竊林木案件，需繳納罰金30餘萬元，又缺錢買毒品吸食，才會夥同29歲田姓友人一起當山老鼠。警方將進一步追查銷贓管道擴大偵辦。

大湖警分局指出，泰安鄉山區因珍貴林木等自然生態資源豐富，不肖人士伺機盜伐、獵捕，危害山地生態環境甚鉅，山老鼠常利用連日豪雨或凌晨時段，以化整為零方式運送贓木，增加警方查緝難度，將持續打擊販毒集團、查緝山老鼠，維護原鄉治安。