親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拒檢逃逸加重罰
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／大巨蛋移樹延宕 遠雄反擊：北市府自己移

就服法修法禁「薪資面議」 未達4萬元職缺須公開薪資

退警協會23日遊行 500警維安視狀況調度

2018-04-19 17:39中央社 台北19日電

台北市警察局今天說，退警協會以保障警消權利，23日至24日將在立法院旁辦遊行，預估派500名警力維安，視狀況採滾動式調度，因陳抗活動跨夜，也會派員24小時在旁戒備。

台北市警察局中正一分局召開記者會，分局長廖材楨說，針對中華民國退休警察人員協會總會以保護警察消防員權利，申請在23日到24日在立法院周邊舉辦遊行集會，針對遊行規劃相關勤務，也會派專人保護立法委員人身安全。

他表示，反年改團體近期針對年金改革修正案，偶有群眾抗爭違法失序狀況，為防止類似衝突，規劃勤務部署，架設適當阻材，維護官署安全及活動周邊秩序。

警方指出，針對遊行規劃派500人維持現場秩序，並視狀況滾動式調整增減警力，遊行活動申請時間從23日中午到當天晚間10時止，並從24日上午8時至晚間10時，考量聲援民眾可能會在活動結束後在場逗留，將24小時派員在場戒備。

警方規劃交通管制措施時間從23日上午至24日晚間10時止，包含鎮江街、青島東路、濟南路雙向車道；凱達格蘭大道、貴陽街（公園路至桃源街）、重慶南路（衡陽路至愛國西路）、二二八公園及總統府周邊道路都會進行交管，呼籲用路人注意。

警察立法院陳抗

相關新聞

高市正興國小火警 疑電線短路惹禍

2018-04-19 14:18

可惡！朝員警發射「四連發辣椒噴射槍」 4警送醫

2018-04-19 12:32

該頒獎狀給警員？闖紅燈狂飆 騎士2分鐘苦吞12張紅單

2018-04-19 11:32

高市夢時代購物中心 驚傳男子疑墜樓

2018-04-19 17:58

影／車手提款 手戴佛珠求平安卻露餡

2018-04-19 16:32

瀕臨絕種保育類豬鼻龜 合法水族館違法高價販售

2018-04-19 16:28

消防局查獲中和民宅如「火藥庫」 有淡水爆頭案同款煙火

2018-04-19 16:13

男童路旁遊蕩 未婚警化身奶爸當實習

2018-04-19 16:07

警察人形立牌逼真 意外成打卡景點

2018-04-19 16:06

影／陣頭男子尿尿引發衝突 警方出動快打壓制逮人

2018-04-19 15:46

疑倒車摔落大排 吊起轎車發現斗六市代在車內

2018-04-19 15:44

看病搭公車坐過站 警安撫老翁協助送醫

2018-04-19 15:22

影╱婦人開車北投散心 不明原因高速撞車身亡

2018-04-19 15:21

竹市調查站破賣淫集團 查扣犯罪所得保時捷

2018-04-19 14:32

影／愛滋女賣淫後遺症？嫖客怨手槍打一半警察就破門

2018-04-19 14:04

好兇的駕駛！不爽小黃按他喇叭 拿巨石砸窗狂扁人

2018-04-19 13:45

疑子死因老翁地檢署揚言輕生 柯賜海也來了

2018-04-19 13:42

警消上街頭 葉毓蘭：告訴背信忘義政府警消不服從！

2018-04-19 13:13

廟會陣頭尿急小巷解放 屋主不滿爆肢體衝突

2018-04-19 12:43

足月男嬰被棄黑暗河堤 警急尋家人

2018-04-19 12:39

攔車發現乘客呼吸困難 警開道送醫家屬感激

2018-04-19 12:04

超時空任務！淡水警幫80年前日本警察子女尋找父親足跡

2018-04-19 12:02

不肖通訊行用大陸遊客當人頭 辦手機給詐團騙錢

2018-04-19 11:45

百餘學生疑食物中毒 嘉市衛生局申請流行病學調查

2018-04-19 11:29

彎道失控衝到對向翻車 彰化台一線車禍2人受傷

2018-04-19 11:28

3歲女童急性肺水腫2小時喪命 幼兒園業者不起訴

2018-04-19 10:54

憂鬱男在車內點火自焚身亡 檢警相驗確認死因

2018-04-19 10:44

影╱熱褲妹騎上快速道路 向警哭訴：導航害的啦！

2018-04-19 10:23

大體沒傳染病 惡劣業者硬塞接運袋多撈4千挨告

2018-04-19 10:16

女友被盯著看？釣蝦場慶生變調吃醋大打出手

2018-04-19 09:43

網友罵小燈泡母「X」 王薇君：你們有長腦嗎？

2018-04-19 08:16

宜蘭一公寓深夜冒濃煙 無人傷亡

2018-04-19 01:53

才生產完 保四女分隊長自焚身亡

2018-04-19 00:04

嘉商學生食物中毒累計破百人 輪椅擔架全都用上

2018-04-18 23:06

疑午餐惹禍 嘉商60名學生食物中毒

2018-04-18 22:27

北市警局強化陳抗警員照顧 基層打臉：還有精進空間

2018-04-18 20:20

台南消防人員不用「作功德」 捕蜂業務回歸農業局

2018-04-18 19:22

陳抗數創新高 北市：3面向強化員警照護

2018-04-18 18:05

疑番茄炒蛋惹禍？嘉義高商食物中毒20人送醫

2018-04-18 17:41
看更多

熱門文章

旅日撿到「台灣刁民」手機 他怒送45公里外警局

2018-04-18 22:05

嘉商學生食物中毒累計破百人 輪椅擔架全都用上

2018-04-18 23:06

阿伯借機車「桃園彰化來回10分鐘」 網驚：比高鐵還快！

2018-04-18 21:29

網友罵小燈泡母「X」 王薇君：你們有長腦嗎？

2018-04-19 08:16

該頒獎狀給警員？闖紅燈狂飆 騎士2分鐘苦吞12張紅單

2018-04-19 11:32

可惡！朝員警發射「四連發辣椒噴射槍」 4警送醫

2018-04-19 12:32

足月男嬰被棄黑暗河堤 警急尋家人

2018-04-19 12:39

運匠送回手機要求300元車馬費 乘客揚言提告侵占

2018-04-18 20:27

李婉鈺妨害公務案出庭：感覺被吃豆腐才還擊

2018-04-18 19:10

白蟻將爺爺的木頭雕出濟公師父 網驚：這是天雕！

2018-04-19 12:35

台人雙腳高舉日列車餐桌 他上前勸導挨罵「多事」

2018-04-19 10:28

爺奶開雙B載孫女路邊挫屎二次 同條馬路不同邊

2018-04-19 09:59

杜絕跟蹤糾纏！政院通過糾纏行為防制法 最高可處3年徒刑

2018-04-19 11:50

網路公司違法吸金40億元 榮騰負責人羈押禁見

2018-04-18 21:23

遇上超暖心老闆！她買西瓜道謝 竟得到驚人真相

2018-04-18 21:01

涉挪用顧問費請吃飯 瑞芳前分局長林泰裕8萬交保

2018-04-19 10:19

5歲紙片女童慘遭爸爸踹死 樓下鄰居都聽見撞擊聲

2018-04-19 11:24

南投地檢署拍賣查扣車輛 4年轎車4萬元賣出

2018-04-18 20:12

影／愛滋女賣淫後遺症？嫖客怨手槍打一半警察就破門

2018-04-19 14:04

酒駕拒檢逃逸只罰6千 終於要加重處罰

2018-04-19 00:05

完美三角矩陣唬人 網路公司吸金40億

2018-04-19 00:05

開名車闖七七行館偷百萬古董 健身教練還想跳樓逃跑

2018-04-19 16:15

狗仔愛周董、狂粉黏老蕭 糾纏防制法能管？

2018-04-19 13:38

時速80撞到狗 保險桿凹陷狗卻「肇事逃逸」

2018-04-19 10:41

酒駕就該關 他心痛：酒駕者是親人怎麼辦？

2018-04-18 21:21

共諜吸收調查官踢鐵板 新北檢聲押禁見洪姓台商

2018-04-18 23:17

只因公文流程意見不合 故宮女職員被主任痛罵髒話

2018-04-19 13:56

基隆市警第三分局一警員猝死家中 桌上放感冒藥

2018-04-18 22:16

瑞芳警收受詐騙集團賄賂 隱匿犯罪證據20萬交保

2018-04-19 12:30

北市警局強化陳抗警員照顧 基層打臉：還有精進空間

2018-04-18 20:20

國道被逼車別急著貼網 律師：7天後檢舉就沒用了

2018-04-19 16:35

趙建銘父子台開案改輕判 高檢署上訴

2018-04-18 22:10

才生產完 保四女分隊長自焚身亡

2018-04-19 00:04

父被恐怖情郎斷頸 女兒：對不起爸爸、愧對家人

2018-04-19 11:40

留美女警與FBI聯手 追回台灣商人受騙750萬元

2018-04-19 11:39

趙建銘判3年高檢署上訴 批趙家「全家一起沉淪」

2018-04-19 10:10

疑倒車摔落大排 吊起轎車發現斗六市代在車內

2018-04-19 15:44

台南消防人員不用「作功德」 捕蜂業務回歸農業局

2018-04-18 19:22

燒死6家人兩度判死 最高院接押翁仁賢竟「懶得開口」

2018-04-19 12:04

警消上街頭 葉毓蘭：告訴背信忘義政府警消不服從！

2018-04-19 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top