退警協會23日遊行 500警維安視狀況調度

2018-04-19 17:39 中央社 台北19日電



台北市警察局今天說，退警協會以保障警消權利，23日至24日將在立法院旁辦遊行，預估派500名警力維安，視狀況採滾動式調度，因陳抗活動跨夜，也會派員24小時在旁戒備。

台北市警察局中正一分局召開記者會，分局長廖材楨說，針對中華民國退休警察人員協會總會以保護警察消防員權利，申請在23日到24日在立法院周邊舉辦遊行集會，針對遊行規劃相關勤務，也會派專人保護立法委員人身安全。

他表示，反年改團體近期針對年金改革修正案，偶有群眾抗爭違法失序狀況，為防止類似衝突，規劃勤務部署，架設適當阻材，維護官署安全及活動周邊秩序。

警方指出，針對遊行規劃派500人維持現場秩序，並視狀況滾動式調整增減警力，遊行活動申請時間從23日中午到當天晚間10時止，並從24日上午8時至晚間10時，考量聲援民眾可能會在活動結束後在場逗留，將24小時派員在場戒備。

警方規劃交通管制措施時間從23日上午至24日晚間10時止，包含鎮江街、青島東路、濟南路雙向車道；凱達格蘭大道、貴陽街（公園路至桃源街）、重慶南路（衡陽路至愛國西路）、二二八公園及總統府周邊道路都會進行交管，呼籲用路人注意。