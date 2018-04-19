高市正興國小火警 疑電線短路惹禍

2018-04-19 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市三民區正興國小今天上午發生火警，火苗引燃電腦教室窗簾，校方發現冒煙，燒毀冷氣機和窗簾，立即拿撲火器撲滅火苗，未造成傷亡。警、消初步研判，是冷氣機電線短路，火花引燃窗簾造成火警。

警、消表示，今天上午近8點，正興國小師生發現2樓的電腦教室冒煙，校方立即向119求救，引起騷動，教職員趕緊提滅火器滅火，警、消趕抵學校時，火勢已經撲滅，進電腦教室察看，發現窗簾燒毀，窗型冷氣機和教室也被燒黑。