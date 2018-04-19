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高市正興國小火警 疑電線短路惹禍

2018-04-19 14:18聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市三民區正興國小今天上午發生火警，火苗引燃電腦教室窗簾，校方發現冒煙，燒毀冷氣機和窗簾，立即拿撲火器撲滅火苗，未造成傷亡。警、消初步研判，是冷氣機電線短路，火花引燃窗簾造成火警。

警、消表示，今天上午近8點，正興國小師生發現2樓的電腦教室冒煙，校方立即向119求救，引起騷動，教職員趕緊提滅火器滅火，警、消趕抵學校時，火勢已經撲滅，進電腦教室察看，發現窗簾燒毀，窗型冷氣機和教室也被燒黑。

警、消初步瞭解，起火點疑是冷氣機的電線，應是電線走火後，火花引燃窗簾才發生火警，幸今天學校舉行月考，電腦教室沒師生上課，未造成傷亡。

高雄市正興國小電腦教室傳火警、消趕抵學校時，火勢已經撲滅。記者林保光／翻攝
高雄市正興國小電腦教室傳火警、消趕抵學校時，火勢已經撲滅。記者林保光／翻攝
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高雄市正興國小電腦教室今天起火，燒毀冷氣與窗簾。記者林保光／翻攝
高雄市正興國小電腦教室今天起火，燒毀冷氣與窗簾。記者林保光／翻攝
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