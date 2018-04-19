男開車到哈盆古道油箱見底 新店警熱心救援

2018-04-19 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



新北市57歲陳姓男子日前開車到烏來福山哈盆古道健行，但出發前沒注意車輛存油，導致健行結束後返家時，行經信賢部落附近發現油量已快見底，正好信賢所在一旁，陳男進所內求援，當時所長謝惠群告訴陳，最近的加油站還需開10多公里，陳應該無法開車到達。