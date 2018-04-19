酒後毆友躲廟旁 醉漢遭警逮捕送辦

2018-04-19 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市新南派出所巡佐何文凱及警員張嘉佑日前巡邏時，接獲民眾報案稱在體育路天玄宮前有民眾打架，警方立即趕赴現場，結果王姓男子與陳姓男子酒後續攤，王男趁著酒意輕薄陳男的妻子，陳男大怒，與王男下車理論反遭毆打，陳男友人見狀上前圍毆，王男嚇到躲近天玄宮，警方抵達後，陳男當場表示要提出傷害告訴。

警方表示，王姓男子與陳姓男子當日先到嘉義市上海路一家路邊攤喝酒餐敘後，陳男提議再到體育路泡沫紅茶店和朋友續攤喝酒唱歌，並由陳男的妻子開車來接送2人，當時王男坐在副駕駛座而陳男坐在後座，途經興業西路民生南路口停等紅燈時，王男趁酒意對陳妻毛手毛腳，陳男大怒要求王男下車。

王男下車後不分青紅皂白往陳男右眼揍一拳，陳男瞬間眼冒金星，王男自知理虧連忙道歉賠不是，孰料雙方抵達體育路泡沫紅茶店後，才剛坐下王男竟大聲質問陳男為何剛剛在路口給他難堪？陳男則反問為何對他妻子不軌？王男腦羞成怒將陳男打倒翻跌在地上，並用腳持續踹陳男，陳男友人在外聽見哀嚎聲，群情激憤要追打王男，王男嚇得躲進天玄宮廟旁白玉台階下。