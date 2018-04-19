影／愛滋女賣淫後遺症？嫖客怨手槍打一半警察就破門

2018-04-19 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



愛滋帶原泰籍女子來台賣淫，引發嫖客人人自危，台南警方為「防止疫情擴散」，祭出掃黃專案，昨晚衝進「舒活館」一舉查獲4名外籍女子賣淫，倒楣的47歲曾姓嫖客抱怨為了怕染愛滋、才找「半套店」，沒想到花1千兩百元，「手槍才打一半，警察就衝進來」，真的很倒楣。

台南市傳出罹患愛滋病泰籍女子賣淫，導致疫情擴散，台南市警五分局下午表示「祭出鐵腕掃黃」，專案小組昨晚持搜索票查獲3名越籍、1名大陸籍女子賣淫，連同曾姓嫖客一併依違反社維法送辦，陳姓負責人下午到案，詢問後將另依妨害風化罪嫌送辦，並報請衛生局篩檢，守護治安與民眾健康。

承辦員警說，會查這家舒活館是因接獲檢舉，警方其實去年就曾查獲，但移送法辦後更換負責人重起爐灶，員警進入時發現32歲越籍黃姓女子正與曾姓嫖客色情按摩，立即喝斥停止，嫖客抱怨不已，自稱才洗完澡、脫光衣服躺下沒幾秒，警方就破門現身。