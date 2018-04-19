影／愛滋女賣淫後遺症？嫖客怨手槍打一半警察就破門
愛滋帶原泰籍女子來台賣淫，引發嫖客人人自危，台南警方為「防止疫情擴散」，祭出掃黃專案，昨晚衝進「舒活館」一舉查獲4名外籍女子賣淫，倒楣的47歲曾姓嫖客抱怨為了怕染愛滋、才找「半套店」，沒想到花1千兩百元，「手槍才打一半，警察就衝進來」，真的很倒楣。
台南市傳出罹患愛滋病泰籍女子賣淫，導致疫情擴散，台南市警五分局下午表示「祭出鐵腕掃黃」，專案小組昨晚持搜索票查獲3名越籍、1名大陸籍女子賣淫，連同曾姓嫖客一併依違反社維法送辦，陳姓負責人下午到案，詢問後將另依妨害風化罪嫌送辦，並報請衛生局篩檢，守護治安與民眾健康。
承辦員警說，會查這家舒活館是因接獲檢舉，警方其實去年就曾查獲，但移送法辦後更換負責人重起爐灶，員警進入時發現32歲越籍黃姓女子正與曾姓嫖客色情按摩，立即喝斥停止，嫖客抱怨不已，自稱才洗完澡、脫光衣服躺下沒幾秒，警方就破門現身。
五分局表示，警方接獲民眾檢舉，北區公園路舒活館打著按摩護膚名義，實則從事半套猥褻性交易。經多日埋伏搜集事證向台南地方法院聲請搜索票獲准，昨晚10點多持搜索票進店搜索，控制櫃檯人員進入店內2樓包廂，查獲越籍黃姓女子正為曾姓男客色情按摩，查扣現金兩筆4800元及乳液、監視器、帳冊等證物。
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