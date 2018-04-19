警提供來電識別App 詐騙電話無所遁形

2018-04-19 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄李姓婦人接到詐騙集團來電，稱她的健保卡遭人盜用，要騙她入圈套，儘管兒子告訴她是詐騙手法，但她仍不信，母子向警方求證，員警為了讓她相信接到的是詐騙電話，請她下載網路電話辨識App，顯示出來電號碼是網路電話，而非健保局的機關電話，她才相信遇到詐騙集團。

李姓婦人母子遇詐，向警方求證時，警方請他們下載來電辦識App。記者林保光／翻攝 分享 facebook

高雄市警三民二分局覺民派出所在近2周，已接獲李姓（61歲）、陳姓（67歲）及顏姓（65歲）3名婦人都遇到類似狀況，3人到派出所求證，員警都請她們下載來電辨識App，她們一下載啟用，便顯示出來電號碼是網路電話，令詐騙集團的行騙電話無遁形。

警方表示，這3名婦人接到自稱健保局人員的電話，稱她們的健保卡遭人冒用，稱她們的健保卡遭人在新北市林口區長庚醫院冒用，並積欠健保費，其中李姓、陳姓2婦人都因最近要去醫院回診，擔心健保卡遭鎖卡無法使用，險些上當。

李姓婦人在接到電話後，向兒子提到此事，兒子說是詐騙集團的手法，不要理他，但她說接到來電時，對方曾要她直接撥「110」查證，她按了「110」，說有「警察」要求她配合辦案。兒子無法說服她，只好帶她到派出所求證。