30小時特搜震撼考驗 消防悍妞成嬌點

2018-04-19 12:37 中央社 新北19日電



新北市消防局今天舉行第7期特搜基礎訓結訓演練，其中，一名女性消防員賴冠潔自願報名接受特搜訓練。賴女曾在民間擔任馴犬員，希望未來能成為搜救犬控犬員，於災害現場貢獻一分心力。

新北市消防局18、19日於汐止區橫科震災訓練基地辦理第7期特搜基礎訓結訓演練，今天上午展示訓練成果。本期42名消防人員在接受為期6週訓練後，最後得通過30小時不間斷救援的考核，始可取得特搜證書，成為消防局特種搜救儲備人員。

消防局指出，近年來地震、颱風造成重大傷亡損失，為挽救更多性命，特別辦理特種搜救基礎訓練，課程內容包括倒塌建築物支撐與樓板破壞、生命探測器搜索、高空繩索救援、災害醫療及消防員火場自救術等課程。

消防局於最後一週模擬地震災害情境，考驗學員在連續30小時進行不間斷地輪替救災，是否具備充足的體力與意志力，應付複雜多變的狀況。

值得一提的是，受訓學員中有一名女性消防員賴冠潔，進入消防隊前曾在民間擔任馴犬員，通過消防人員特考分發消防局後，自願報名接受特搜訓練，除學習特搜體技能外，更希望未來能擔任搜救犬控犬員，於災害現場貢獻一分心力。

新北市消防局長黃德清表示，天災難以預測，唯有不斷精進訓練，才能降低傷害，所以消防局隨時做好準備，加以鍛鍊、培養新血；這些學員結訓後將具備更精湛的救災技能，讓市民受到更安全的保障。