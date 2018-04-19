3歲女童急性肺水腫2小時喪命 幼兒園業者不起訴

2018-04-19 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



3歲黃姓女童去年2月發燒引發嚴重肺水腫，結果下午1點多在幼兒園吃完藥午休時突然臉色發紫，經急救仍不治，前後短短不到2小時。女童父母悲痛不已，控告園長、老師等5人過失致死，但檢方認定罪嫌不足予以不起訴。

鍾姓園長辯稱，當天女童來辦公室找她時發現有發燒，經詢問班上蕭姓老師，蕭則說女童有看醫生拿藥，餵完退燒藥及藥水後就讓她進教室午休，結果下午1點多蕭就抱著流鼻涕、嘔吐的女童進辦公室並報案。

鍾的先生張男則說，看到蕭抱著女童進來時，有對她做心跳按摩、人工呼吸，但發現她鼻子有很多鼻水，自己有嘗試吹氣，後來救護人員就趕到現場，他也跟著到醫院。

蕭姓老師表示，女童吃完午餐有餵她吃發燒、抗過敏藥，量體溫發現是38.5度，後來午休巡堂時就發現她臉色發紫；另名邱姓老師則說，自己負責安撫其他小孩睡覺，之前都沒聽見女童發出聲音。

而法醫解剖報告指出，女童的兩肺都有重度肺水腫，可能因支氣管炎及細支氣管炎造成，也不能排除同時併發心肌炎，導致心衰竭造成重度肺水腫可能；經研判，可能是急性肺水腫引起呼吸休克死亡，屬於自然死亡。

另蕭姓、邱姓幼兒園教師均具有教保服務資格，也有依指示讓女童吃藥、午睡休息，經檢方調閱監視器發現，蕭發現女童異狀到報案約2分鐘，消防獲報到抵達現場約8分鐘，然認有延誤通報情形。