宜蘭一公寓深夜冒濃煙 無人傷亡

2018-04-19 01:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣消防局18日深夜11時17分獲報，頭城鎮復興路一處公寓失火。

消防局搶救，現場冒濃煙，未見明火，住戶疏散，火勢在約40分鐘後被撲滅，現場無人員傷亡。

火警原因待查。