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宜蘭一公寓深夜冒濃煙 無人傷亡

2018-04-19 01:53聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣消防局18日深夜11時17分獲報，頭城鎮復興路一處公寓失火。

消防局搶救，現場冒濃煙，未見明火，住戶疏散，火勢在約40分鐘後被撲滅，現場無人員傷亡。

火警原因待查。

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