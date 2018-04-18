嘉商學生食物中毒累計破百人 輪椅擔架全都用上

2018-04-18 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義高商學生午餐疑似發生食物中毒，晚間情況加重，部分學生上吐下瀉到無力行走，只能用擔架助力。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

嘉義高商學生午餐疑似發生食物中毒事件，截至晚間10點30分，已有百名學生到醫院掛急診。有些學生全身虛脫，連走路都有問題，只得用上輪椅與擔架。午餐供應廠商晚間派代表到醫院慰問學生，請學生留好單據，會負起相關責任。有家長問「午餐檢體報告何時出爐」，前往探視的涂市長表示，會請衛生局加快處理速度。

涂醒哲晚間到嘉基探視學生，表示衛生局會盡快將檢體送驗，目前校方已要求廠商暫停供餐，確保學生食的安全。

嘉基院長姚維仁、衛生局長張耀懋陪市長涂醒哲探視學生，涂市長摸摸學生額頭，也問學生「有吃了哪些食物？」有學生說「有吃蕃茄炒蛋」，另有學生答稱「我只吃雞腿，沒吃蕃茄炒蛋」。涂市長安慰學生「別擔心，多休息，很快會康復」。

嘉商表示，學生今天午餐菜色為白飯、炸雞腿、番茄炒蛋、肉絲滷豆輪、杏鮑菇油豆腐、白菜、排骨玉米湯等，約12點30分許，開始有學生出現嘔吐、腹瀉等症狀。這家團膳公司的午餐供應嘉商22班、678人，每月由學生以班級為單位票選，總供應廠商有5家。

嘉商學生從中午到晚間陸續身體不適送醫，許多學生嚴重拉肚子全身無力，嘉基急診室的輪椅全派上用場。