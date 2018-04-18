陳抗數創新高 北市：3面向強化員警照護

2018-04-18 18:05 中央社 台北18日電



台北市去年陳抗數達2742件、居23年之冠，累壞基層員警。台北市警察局今天說，北市為機關重鎮，陳抗案相對多，透過支援警力、輪替防守及加強後勤補給3面向，強化員警照護。

根據台北市警察局官網資料顯示，台北市去年集會遊行陳抗件數達2742件，是近23年以來之冠；全年使用警力為10萬4520人次，人數之多僅次於民國103年（太陽花運動）的15萬9770人次。頻繁聚眾陳抗讓基層員警疲於奔命。

市警局今天發布新聞稿表示，由於台北市為全國政治、經濟中心，且聚集重要行政官署，因此集會遊行陳抗活動也遠比其他縣市要來得多。

此外，若遇重大法案審查、社會關注議題發生或選舉期間，集會遊行件數也會隨之激增，造成北市警力很大負擔。

市警局說，為減輕維安警力負擔，積極向警政署申請支援警力5萬4400人次，占去年全年使用警力10萬4520人次逾5成。

其次，也預先規劃每12小時輪替防守分區，包括商借鄰近機關會議室及禮堂、大型警備車上待命或規劃設置勤務帳篷位置，讓員警可輪替休息、避免過勞。

同時，加強後勤補給，除三餐及夜點外，於前進指揮所也設置「警察行動休息補給站」，提供執勤員警食品與飲料；若是大型勤務，警政署也會辦理「行動餐車」服務，以適時補充員警體能。