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屋內種大麻偷混摻貓草 嫌笑稱：貓不愛

2018-04-18 12:05聯合報 記者林伯驊╱即時報導

大麻株。記者林伯驊／攝影
大麻株。記者林伯驊／攝影
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刑事局南打偵三隊破獲在高雄鼓山區民宅涉嫌栽種大麻，洪姓、徐姓及蔡姓3名高中同窗好友，除加入大麻愛好者臉書粉專，竟網購大麻種子，在10幾坪公寓打造自動化灑水、LED照明設備，種近40株，約4個月可收成吸食，甚至摻入貓草，幸好貓不吃，全案依違反毒品防制條例送辦。

警方指出，洪姓男子（24歲）在LED公司上班、徐姓男子（24歲）及蔡姓男子（24歲）經營刺青店，3人皆沒前科，去年中從國外疑以比特幣網購大麻種子，並透過翻譯查國外網站種植教學，還費工自製室內棚，還有自動LED燈、灑水、抽風系統，還有溫濕度計、土壤Ph質檢測器，幾乎不用照料，平時皆正常上班。

經蒐證數月，南打偵三隊昨天會同新興分局、保三總隊二大隊到鼓山區中華一路租屋處、新興區的刺青店搜索，警發現，由於租處僅2房一廳，先將大麻幼苗放廁所，待長大放到房間的室內棚，開花再移至外面，採收後掛著陰乾或烤箱烘，整批約4月就能吸食。

現場共查獲大麻36株、殘株13株、成品576公克、種子72顆及種植設備等證物；由於量不小，警懷疑恐有販售，但3人皆否認，警詢後依違反毒品防制條例送辦。

據了解，警方蒐證時洪嫌不斷向警方「宣傳」大麻是植物、對身體沒傷害，令警不知如何回應，因屋內養2隻貓，警方好奇貓是否會啃食大麻？洪等人竟打趣稱，「貓不愛吃」，有偷偷混摻入貓草，但貓一發現就不吃了。

自製照明系統。記者林伯驊／翻攝
自製照明系統。記者林伯驊／翻攝
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自製大麻設備專業。記者林伯驊／翻攝
自製大麻設備專業。記者林伯驊／翻攝
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警搜索屋內種植大麻。
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南打移送洪姓男子（右一）。記者林伯驊／翻攝
南打移送洪姓男子（右一）。記者林伯驊／翻攝
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網購的大麻種子。記者林伯驊／攝影
網購的大麻種子。記者林伯驊／攝影
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小苗種在廁所。記者林伯驊／翻攝
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大麻花。記者林伯驊／攝影
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嫌犯自製照明系統。記者林伯驊／翻攝
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嫌在屋內陰乾大麻花。記者林伯驊／攝影
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自製室內棚，有自動照明及灑水系統。記者林伯驊／攝影
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大麻毒品

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