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影／警數錢數到手抽筋！ 車手剛提領千元鈔549張

2018-04-18 10:37聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市保大第一中隊13日晚間巡邏時，查獲魏姓男子等三人組成的車手團，並在車內查獲549張千元大鈔、存簿、金融卡等贓證物，魏向警方辯稱，因為父親過世，急需用錢，才會與黃姓、吳姓男子共組車手集團，還跟警方表示，當天已提領200萬交給上手，獲得酬勞近10萬元，後來才又提領54.9萬，還沒交給上手就被查獲，警方在現場清點贓款時，也稱「真的是數錢數到手抽筋」。

台中市保大第一中隊13日晚間9時許，在西屯區黎明路三段，發現一輛轎車違規紅線停車，警方上前盤查，車內駕駛黃姓男子（28歲，恐嚇前科）、乘客魏姓男子（26歲，詐欺前科）、吳姓男子（25歲，妨害性自主前科）等三人。

警方發現，盤查魏姓男子時，魏神情慌張，言詞閃爍，經魏同意下打開隨身包包，員警發現內有存摺8本、金融卡5張、手機，另魏自行在右前乘客座的前置物箱紙盒內，取出549張千元鈔﹐一共54.9萬元。

經警方漏夜隔離偵訊，並曉以大義後，魏才辯稱，因為父親過世，找朋友加入，擔任詐騙集團車手，7天前才加入詐騙集團，每天約提領30多萬元，被查獲當天已成功提領200萬交給上手，每人以提領贓款的1.5％，每人已分得3萬元，當天準備去慶功前，又再提領54.9萬，沒想到會被警方查獲，全案警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

台中市保大第一中隊13日晚間9時許，查獲魏姓男子等3人的車手團，查獲549張千元...
台中市保大第一中隊13日晚間9時許，查獲魏姓男子等3人的車手團，查獲549張千元鈔。記者陳宏睿／翻攝
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台中市保大第一中隊13日晚間9時許，查獲魏姓男子等3人的車手團，查獲549張千元...
台中市保大第一中隊13日晚間9時許，查獲魏姓男子等3人的車手團，查獲549張千元鈔。記者陳宏睿／翻攝
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台中市保大第一中隊13日晚間9時許，查獲魏姓男子等3人的車手團，查獲549張千元...
台中市保大第一中隊13日晚間9時許，查獲魏姓男子等3人的車手團，查獲549張千元鈔。記者陳宏睿／翻攝
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詐騙集團車手贓款

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