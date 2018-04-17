用卡式瓦斯爐炒菜氣爆 女房客臉部燒傷送醫

2018-04-17 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



新北市汐止區大同路發生瓦斯罐氣爆意外，今天晚間10點，賴姓女子（45歲）在出租套房的廁所，使用卡式爐炒菜，瓦斯罐疑漏氣引發氣爆，她意識清醒，全身2度63%燒燙傷，傷勢集中臉部及手腳，被救護人員送醫治療。