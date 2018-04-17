前里長涉家暴5萬元交保 稱「學校報的警」

2018-04-17 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



台北市朱姓前里長因為涉嫌家暴、強行帶走小孩，今天下午被警方移送法辦，稍早被新北地檢署裁定５萬元交保。面對媒體，他否認和妻子有財務糾紛，也沒有強行帶走小孩，強調是學校報的案，並指新聞報導內容是「以訛傳訛、亂寫一通」。

朱姓男子表示自己因為過去的重傷害案件被媒體關注，為了躲避媒體，夫妻２人才決定年後搬到板橋居住，但由於身分敏感，所以造成學校誤會，「是學校報警的，並不是我太太報警的。」