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前里長涉家暴5萬元交保 稱「學校報的警」

2018-04-17 23:06聯合報 記者陳俊智╱即時報導

台北市朱姓前里長因為涉嫌家暴、強行帶走小孩，今天下午被警方移送法辦，稍早被新北地檢署裁定５萬元交保。面對媒體，他否認和妻子有財務糾紛，也沒有強行帶走小孩，強調是學校報的案，並指新聞報導內容是「以訛傳訛、亂寫一通」。

朱姓男子表示自己因為過去的重傷害案件被媒體關注，為了躲避媒體，夫妻２人才決定年後搬到板橋居住，但由於身分敏感，所以造成學校誤會，「是學校報警的，並不是我太太報警的。」

受訪時，他也說自己很愛妻子，很感謝妻子在重傷害案發生後仍持續陪伴，對於家暴一說，他回應「不要胡說八道」，下次出庭會帶太太一起說清楚。

台北市朱姓前里長因涉家暴被送辦，晚間獲新北地檢署５萬元交保。記者陳俊智／攝影
台北市朱姓前里長因涉家暴被送辦，晚間獲新北地檢署５萬元交保。記者陳俊智／攝影
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家暴夫妻

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