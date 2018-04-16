派出所前方有站牌 通緝犯等客運遭逮

2018-04-16 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



屏東縣新園鄉的興龍派出所前方的客運站牌，是當地民眾跟學生每天搭車的地方，不過上周接近中午時分，一名遭通緝的楊姓嫌犯就大喇喇地坐著等車，正好被準備上班的員警看見逮捕，拖拉不到50公尺就帶他「返所」偵辦。

設籍屏東縣新園鄉的41歲楊姓嫌犯是轄區毒品人口，但遭到通緝前已先到北部桃園工作，從事園藝工人一段時間，這次趁著假日返家找家人，才一天就急著搭車北上離開，不過卻完全沒有任何偽裝就在派出所前方站牌坐著等客運。

「還差點懷疑自己看錯！」興龍派出所所長郭勇男表示，當時警員蔡明育上午11點多包了便當準備上班，就看到楊姓男子坐在門口站牌等車，手裡還拿著一袋裝有雙糕潤等名產的伴手禮，立刻衝過去將他逮住並拖拉回警所偵辦。

警方表示，楊姓嫌犯是屏東地檢於107年03月20日所發布之毒品通緝犯，且有有公共危險、毒品等多項前科，過去幾年都是返回警所實施驗尿，所內偵辦刑事案件的員警都有熟記楊男臉孔，但頭一次將他逮捕回所內偵辦並移送。