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新教長吳茂昆爭議多 徐國勇一一澄清

派出所前方有站牌 通緝犯等客運遭逮

2018-04-16 18:40聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東縣新園鄉的興龍派出所前方的客運站牌，是當地民眾跟學生每天搭車的地方，不過上周接近中午時分，一名遭通緝的楊姓嫌犯就大喇喇地坐著等車，正好被準備上班的員警看見逮捕，拖拉不到50公尺就帶他「返所」偵辦。

設籍屏東縣新園鄉的41歲楊姓嫌犯是轄區毒品人口，但遭到通緝前已先到北部桃園工作，從事園藝工人一段時間，這次趁著假日返家找家人，才一天就急著搭車北上離開，不過卻完全沒有任何偽裝就在派出所前方站牌坐著等客運。

「還差點懷疑自己看錯！」興龍派出所所長郭勇男表示，當時警員蔡明育上午11點多包了便當準備上班，就看到楊姓男子坐在門口站牌等車，手裡還拿著一袋裝有雙糕潤等名產的伴手禮，立刻衝過去將他逮住並拖拉回警所偵辦。

警方表示，楊姓嫌犯是屏東地檢於107年03月20日所發布之毒品通緝犯，且有有公共危險、毒品等多項前科，過去幾年都是返回警所實施驗尿，所內偵辦刑事案件的員警都有熟記楊男臉孔，但頭一次將他逮捕回所內偵辦並移送。

興龍派出所位於屏東縣新園鄉南興路上，同時也是省道台27線與台17線交會點，不僅車輛往來頻繁也是南下必經之地，派出所外有設立客運站牌，當地居民都會利用這裡搭車，且興龍所因舊名「烏龍派出所」得名，來訪遊客也多。

屏東縣新園鄉的興龍派出所門口旁就有一個客運站牌。記者蔣繼平／攝影
屏東縣新園鄉的興龍派出所門口旁就有一個客運站牌。記者蔣繼平／攝影
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興龍派出所警員蔡明育中午瞧見楊姓嫌犯正在等客運立刻將他逮回派出所。記者蔣繼平／翻...
興龍派出所警員蔡明育中午瞧見楊姓嫌犯正在等客運立刻將他逮回派出所。記者蔣繼平／翻攝
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毒品通緝伴手禮

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