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所長直接槓上分局長 控訴「長官要求向轄區黑道低頭」

2018-04-16 16:59聯合報 記者江孟謙╱即時報導

所長直接槓上分局長控訴？「長官要求向轄區黑道低頭」。圖為海山分局。聯合報系資料照...
所長直接槓上分局長控訴？「長官要求向轄區黑道低頭」。圖為海山分局。聯合報系資料照片
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海山警分局海山派出所所長孫錫銘今天在臉書粉絲團「NTPD局長室」中貼2000多字貼文，指控現任板橋警分局長王文澤過去任職蘆洲分局長時，遇到議員關說、攸關自己仕途時，「部屬是隨時可犧牲的！」貼文引起警界熱議，王文澤回應，「過去對孫所長很好，看到貼文相當痛心！」

事件導火線由昨日臉書社群「靠北警察」一篇「砍申誡」貼文引起，「督察組的警察眼中：基層才是賊」一名基層警貼出屏東東港分局督察組一張內部查勤表格，「居然要求每個巡官一個月要砍到70分(申誡六分、劣跡一分)。」他直言，這是殖民高壓統治法嗎，連砍人處分都要評比。

貼文話鋒一轉，把矛頭指向板橋分局，點名新任分局長王文澤也用同樣模式對待下屬，引起警界熱議，王文澤親上火線留言，「什麼時候指示過督察組督勤一定要砍同仁申誡。查到同仁缺失在發布懲處令之前，一定要讓同仁表達意見，減去同仁申訴的程序，同仁對懲處有意見時，要把意見於聯合勤教提出來，由參與會議的基層同仁來表決，如果大多數的同仁覺得不應該處分，便不會處分。」

幾小時後，海山派出所所長孫錫銘便在另一粉絲團貼文，「我前後在金山分局與蘆洲分局有幸在王分局長麾下任事，王分局長能力強、明事理，在平常絕對是一位好長官。」

但孫又說，過去他在蘆洲分局底下擔任所長時，有民眾撿到走失的小狗，未料狗掙脫繩子逃跑，主人認領不到狗便向督察單位投訴，當時王分局長便對警員做出申誡處分，但因事情鬧大，後來撤銷處分。

孫又舉另一例，他任五股分駐所擔任所長時，被叮嚀要緊釘轄區地方角頭，「未料這位仁兄先後找了議員、議長助理來關切，這下變我不對了，分局長要我去跟對方致歉。」事後孫在副分局長、督察組長陪同下，前往這名地方角頭的據點「會一下」，孫說，「卻從沒想過做一位警察，長官竟然會叫部屬去向轄區黑道人士低頭致意。」

王文澤對此表示，過去對孫一路提攜，看到貼文以後非常痛心，或許雙方間有些誤會。市警局則指出，有關員警上網投訴板橋分局督導分處尺度問題，派出所長指訴板橋分局王分局長過去管理處事，已指派督察對所指有關人員及事項進行了解，並且秉持「管理是必要作為，但尺度及技巧須適當」的原則，檢視評斷箇中曲直，並作必要處理。

警察角頭東港

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