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中和公寓暗夜惡火居民逃竄 消防人員持續處理殘火

2018-04-16 01:15聯合報 記者江孟謙╱即時報導

新北市中和區民享街35巷內連棟公寓，今凌晨0時許發生火警，消防局獲報後出動37輛救災車、8輛救護車前往救火，火勢約在0時30分左右獲得控制，初步了解並未有民眾受困，消防人員正在現場清查是否有人員傷亡，詳細起火原因仍待釐清。

新北市中和區民享街35巷內連棟公寓，今凌晨0時許發生火警。圖／翻攝我是中和人臉書...
新北市中和區民享街35巷內連棟公寓，今凌晨0時許發生火警。圖／翻攝我是中和人臉書社團
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新北市中和區民享街35巷內連棟公寓，今凌晨0時許發生火警。圖／翻攝我是中和人臉書...
新北市中和區民享街35巷內連棟公寓，今凌晨0時許發生火警。圖／翻攝我是中和人臉書社團
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