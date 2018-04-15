大陸遊客逛夜市迷途 熱血警高效率助歸隊

2018-04-15 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



大陸籍張姓女遊客跟團到高雄逛苓雅夜市，因人潮壅擠加上路況不熟，走失迷路，新興警分局員警獲報後，前往處理，但張女鄉音太重，員警聽不懂她的話，警員張儒禎靈機一動開啟自己手機的WIFI供陸客連線，並利用「微信」通訊軟體來聯繫導遊，最後聯繫上導遊，十分鐘內將她安全送抵隊伍集合地點跟大家團圓。

新興分局自強昨晚9點30分接獲報案，自強三路一家飲料店前，有名女性陸客迷路，不斷拉著路人問路，無奈鄉音太重，大家都聽不懂該陸客想表達的意思，只得請警方到場協助。

巡邏警組陳亮宇、陳俊仰到場後先安撫其情緒，但由於該陸客的護照由導遊統一管理，說話時夾帶著濃厚的鄉音加上太過慌張而說話斷斷續續，只能粗略得知其名張 ，63歲，安徽籍，其護照號碼、住宿飯店名稱皆忘記，只聽得她不斷重複跟警方說他脫隊了，拜託幫幫忙等。

無奈張姓陸客身上皆無攜帶可供辨識證件，也申請台灣地區的通話漫遊，也無法連絡上導遊，正當苦無線索之際，備勤警員張儒禎靈機一動便開啟自己手機的WIFI供陸客連線，並利用「微信」通訊軟體來聯繫導遊，最終成功聯繫上導遊並且將她安全送抵隊伍集合地點跟大家團圓。