教授偷吃女學生10年卻始亂終棄 遭砸屋復仇

2018-04-15 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



中部一名張姓教授已婚卻追求所指導的吳姓女學生，兩人進而發生師生戀，兩人交往約10年後，張以簡訊告知分手避不見面，女生心有不甘去年到張住家找人，看見張躲進房內她氣得拿了庭院內的鐵棒打破玻璃門窗、多個盆餐，還剪斷電話線、網路線，台中簡易庭法官判吳須賠償1萬7060元，仍可上訴。

兩人在2005年2月間交往成為男女朋友，同居關係達10年之久，吳姓女子指出，為了知道感情驟變理由，2016年6月15日晚上到住所要問個清楚，張姓男子當時雖在家但不理她的呼叫，憤而敲破2片玻璃 ，並推倒前院走道旁盆栽，毀壞電話線及網線各1條，盆栽是她同居期間一手栽種的，她也說，警詢中她也表明願賠償，但對方竟求鉅額賠償，藉以逼退。

女子提出張男裸上身幫她染髮的親密生活照、張男的衣物和老花眼鏡等，證明兩人關係親密，台中地院去年依毀損罪判吳女拘役20天，緩刑2年。