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誆「抽中全新智慧便宜賣」 大學生險失3個月生活費

2018-04-15 15:13聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

高雄市湯姓大學生經由網路，誤信有人抽中一支原價4萬元全新智慧手機，要便宜轉賣1萬6千元，湯並與對方殺價後以1萬5千元成交，匯款到指定帳戶，但對方卻從此失聯，湯驚覺被騙，向岡山警分局燕巢分駐所報案，警員陳國太馬上將該指定帳戶通報列為警示帳戶，凍結保住湯3個月生活費。

湯姓大學生(21歲)報案說，本月12日下午3點多因好友臉書被盜，傳來訊息騙說有認識全新智慧手機賣家，並給予另一組LINE帳號ID負責聯繫手機買賣訊息，原價4萬元的手機可以用1萬6千的價錢買到，讓他蠻心動的。

湯一開始也半信半疑深怕被騙，先跟對方確認手機是否是全新的，並詢問怎麼賣這麼便宜，對方回覆說是全新的，因為手機是抽中的沒有用到，才便宜趕快出售，讓他信以為真，後來還殺價以1萬5千的價格成交。

湯一下課馬上衝到附近超商匯款給對方提供的帳戶，並將匯款收據拍照回傳給對方，對方一收到立即變得不讀不回，湯才驚覺被詐騙。

「我怕這個月的生活費就這樣沒了，很著急！」燕巢所員警趕忙安撫湯男情緒並依165緊急圈存系統協助將這筆金錢凍結，警員陳國太的將這筆金額1萬5000元擋了下來，警方也呼籲網路上購物一定要詳加確認，如果是價格明顯低廉，千萬別貪小便宜急著下單，一定要詳加確認，避免財物損失。

岡山警分局燕巢分駐所警員陳國太（左）幫忙保住湯姓大學生（右）1萬5千元生活費。記...
岡山警分局燕巢分駐所警員陳國太（左）幫忙保住湯姓大學生（右）1萬5千元生活費。記者黃宣翰／翻攝
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