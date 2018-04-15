親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

傳乘客劫持乘務長 中國國際航空航班迫降鄭州

時力黨工驚傳持毒 王浩宇：若假爆料請辭離政壇

影/婦人對狗放鞭炮 警:無人提告

2018-04-15 12:22聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中一名婦人被控對鄰居家的狗3次放鞭炮嚇狗，鄰居將影片po上臉書爆料公社，有網友說，婦人可能沒參加到大甲媽祖遶境，在家附近放鞭炮自嗨。

台中市第四警分局今天表示，po網民眾未報案， 警方目前沒接到有人提告，員警當天到現場處理，已請雙方冷靜，可能因狗的問題有糾紛。

Po網民眾說，婦人到民宅前對狗放鞭炮，讓他們害怕。

台中婦人對被控對鄰居家的狗放鞭炮，警方到場處理。圖/取自臉書爆料公社
台中婦人對被控對鄰居家的狗放鞭炮，警方到場處理。圖/取自臉書爆料公社
分享

大甲媽祖爆料公社遶境

相關新聞

受不了爸媽天天吵架 兒子崩潰被逼到去跳樓

2018-04-15 10:52

女子毒駕撞翻警車 警查出她超標6倍幾近破表

2018-04-15 10:31

哇咧！ 海面當路面他把車直直開進基隆港

2018-04-15 10:20

影／酒醉女被查出是通緝犯 跳針喊：我不是啦

2018-04-15 09:28

4部挖土機32人齊力 蘇花公路今晨7時搶通

2018-04-15 08:53

影／蘇花坍方民眾受困 驚呼「差點回老家了」

2018-04-14 20:46

就要媽媽味 竹市消防局聘專業廚娘照顧消防員的胃

2018-04-15 11:39

影／沒胸泡全裸女湯 誰認識長髮的「她」？

2018-04-15 11:34

女子疑與男友吵架負氣跳水 勇消急救援

2018-04-15 09:54

網購Wake up音樂祭門票遇詐 至少4人被騙

2018-04-15 09:40

美髮名師 酒醉被嘔吐物噎死

2018-04-15 00:17

蘇花暴雨26車困隧道 4小時後脫困

2018-04-15 00:11

北捷台北車站 男子揚言臥軌

2018-04-14 23:13

保護孩子隱私 專家：老師應有敏感度

2018-04-14 23:11

投訴／家暴高風險學童 導師竟全班揭露

2018-04-14 23:04

影／蘇花公路南下路段深夜搶通 百餘受困民眾陸續撤離

2018-04-14 22:26

悚！公車車門未緊閉 男子摔落小腿遭輾碎

2018-04-14 20:29

蘇花公路坍方交通中斷 大雨影響搶通時程再延

2018-04-14 20:18

湖口老街有裸男上街遊蕩 網友稱：國王穿新衣巡街

2018-04-14 20:15

影／他曾是護理師 如今成為熱血消防員

2018-04-14 19:50

阿里山進香下山途中 廂型車頭撞進水泥護欄7人受傷

2018-04-14 19:28

蘇花公路坍方 網友貼文求援：一堆人車卡在隧道

2018-04-14 19:11

蘇花公路段168公里處大規模坍方 雙向交通中斷

2018-04-14 18:19

貨櫃車翻覆車頭伸出護欄 阻斷彰化系統交流道

2018-04-14 18:18

影／遭網友指控闖民地移車開紅單 警澄清執法無不當

2018-04-14 17:58

吸K他命恍惚車停路中央 遇到警察GG了

2018-04-14 17:19

這位美魔女愛開貨車上班 連續兩度酒駕被抓

2018-04-14 16:15

婦人跳樓從天而降落在板橋社區大樓花園步道 嚇壞住戶

2018-04-14 16:02

舊門鑰匙能開小貨車？慣竊偷走喝酒甩尾被逮

2018-04-14 15:49

韓國女來台遭下藥性侵 從此士林夜市有了翻譯

2018-04-14 15:45

開車左轉撞傷女警 女駕駛辯：可能她自己撞我

2018-04-14 15:28

台南第一帥警出手 發酒瘋暴衝男也不敢造次　　 　　

2018-04-14 15:27

台中水湳經貿園區驚傳打群架？劇組拍片啦

2018-04-14 15:23

最新統計！去年度死亡車禍 肇事者70歲以上最多

2018-04-14 14:50

罕見！菲律賓看護當車手 高齡雇主傻眼

2018-04-14 14:09

中壢洗衣店火警 暫借住女房客被燒死

2018-04-14 13:47

台中北屯透天民宅起火 一家4口倉皇逃生

2018-04-14 12:57

影╱鷹眼警察騎車巡邏 秒認出酒駕通緝犯

2018-04-14 12:09

困電梯119安撫「比較悶熱」 民眾誤聽成「不會悶死」

2018-04-14 12:08
看更多

熱門文章

控帶娃遊歐哭鬧被飆罵 團員貼尖叫影片反擊：誰受得了！

2018-04-14 13:39

蘇花公路坍方 網友貼文求援：一堆人車卡在隧道

2018-04-14 19:11

小小孩遊歐哭鬧掀波 她指旅行社「回應矯情、應該負責」

2018-04-14 16:03

蘇花公路段168公里處大規模坍方 雙向交通中斷

2018-04-14 18:19

西門町吸毒性愛趴 落網法國人：這只有台灣有…

2018-04-14 15:10

男扮女裝裸泡女湯 女客驚呆

2018-04-14 23:29

手足協議遺產繼承 長女獨得母遺產翻臉不認

2018-04-15 10:57

前知名美髮教育總監 疑酒後嘔吐噎死陳屍住處

2018-04-14 13:24

影／蘇花坍方民眾受困 驚呼「差點回老家了」

2018-04-14 20:46

開車左轉撞傷女警 女駕駛辯：可能她自己撞我

2018-04-14 15:28

板橋龍華會館槍擊案 2人帶2把槍下車連開7槍示警

2018-04-14 22:55

這位美魔女愛開貨車上班 連續兩度酒駕被抓

2018-04-14 16:15

台南第一帥警出手 發酒瘋暴衝男也不敢造次　　 　　

2018-04-14 15:27

影／蘇花公路南下路段深夜搶通 百餘受困民眾陸續撤離

2018-04-14 22:26

跟元配離婚娶小三後 對方原形畢露每月金錢索求無度

2018-04-14 18:03

電影太好看？1女陸客戲院手機盜錄 恐遭求償

2018-04-14 22:33

影／遭網友指控闖民地移車開紅單 警澄清執法無不當

2018-04-14 17:58

哇咧！ 海面當路面他把車直直開進基隆港

2018-04-15 10:20

悚！公車車門未緊閉 男子摔落小腿遭輾碎

2018-04-14 20:29

蘇花公路坍方交通中斷 大雨影響搶通時程再延

2018-04-14 20:18

蘇花暴雨26車困隧道 4小時後脫困

2018-04-15 00:11

幫豬哥亮辦後事的龍華會館 晚間驚傳槍響2人傷

2018-04-14 21:36

婦人跳樓從天而降落在板橋社區大樓花園步道 嚇壞住戶

2018-04-14 16:02

影／沒胸泡全裸女湯 誰認識長髮的「她」？

2018-04-15 11:34

台中北屯透天民宅起火 一家4口倉皇逃生

2018-04-14 12:57

挑在土地公廟或大樓頂樓 與少女嘿咻判刑

2018-04-14 21:05

湖口老街有裸男上街遊蕩 網友稱：國王穿新衣巡街

2018-04-14 20:15

科技辦案／監聽沒用了！ 辦案要拚數位採證

2018-04-14 23:56

美髮名師 酒醉被嘔吐物噎死

2018-04-15 00:17

比特幣砸千萬血本無歸 他找人對挖礦公司老闆開槍

2018-04-15 11:00

獨／落海黑鷹變形殘骸如一坨鐵球 學者：高空重摔結果

2018-04-15 11:34

影／他曾是護理師 如今成為熱血消防員

2018-04-14 19:50

4部挖土機32人齊力 蘇花公路今晨7時搶通

2018-04-15 08:53

受不了爸媽天天吵架 兒子崩潰被逼到去跳樓

2018-04-15 10:52

罕見！菲律賓看護當車手 高齡雇主傻眼

2018-04-14 14:09

讀書會變調現「毒」書 大英字典藏毒

2018-04-14 12:57

阿伯娶3妻生4子女 為何只2人要付扶養費？

2018-04-14 16:13

「緝毒悍將」陳大偉生前遺作曝光

2018-04-14 23:31

抽菸吃檳榔不愛乾淨30年 妻「受夠了」休夫

2018-04-14 18:00

韓國女來台遭下藥性侵 從此士林夜市有了翻譯

2018-04-14 15:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top