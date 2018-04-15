影/婦人對狗放鞭炮 警:無人提告

2018-04-15 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中一名婦人被控對鄰居家的狗3次放鞭炮嚇狗，鄰居將影片po上臉書爆料公社，有網友說，婦人可能沒參加到大甲媽祖遶境，在家附近放鞭炮自嗨。

台中市第四警分局今天表示，po網民眾未報案， 警方目前沒接到有人提告，員警當天到現場處理，已請雙方冷靜，可能因狗的問題有糾紛。