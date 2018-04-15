影/婦人對狗放鞭炮 警:無人提告

相關新聞
受不了爸媽天天吵架 兒子崩潰被逼到去跳樓2018-04-15 10:52
女子毒駕撞翻警車 警查出她超標6倍幾近破表2018-04-15 10:31
哇咧！ 海面當路面他把車直直開進基隆港2018-04-15 10:20
影／酒醉女被查出是通緝犯 跳針喊：我不是啦2018-04-15 09:28
4部挖土機32人齊力 蘇花公路今晨7時搶通2018-04-15 08:53
影／蘇花坍方民眾受困 驚呼「差點回老家了」2018-04-14 20:46
就要媽媽味 竹市消防局聘專業廚娘照顧消防員的胃2018-04-15 11:39
影／沒胸泡全裸女湯 誰認識長髮的「她」？2018-04-15 11:34
女子疑與男友吵架負氣跳水 勇消急救援2018-04-15 09:54
網購Wake up音樂祭門票遇詐 至少4人被騙2018-04-15 09:40
美髮名師 酒醉被嘔吐物噎死2018-04-15 00:17
蘇花暴雨26車困隧道 4小時後脫困2018-04-15 00:11
北捷台北車站 男子揚言臥軌2018-04-14 23:13
保護孩子隱私 專家：老師應有敏感度2018-04-14 23:11
投訴／家暴高風險學童 導師竟全班揭露2018-04-14 23:04
影／蘇花公路南下路段深夜搶通 百餘受困民眾陸續撤離2018-04-14 22:26
悚！公車車門未緊閉 男子摔落小腿遭輾碎2018-04-14 20:29
蘇花公路坍方交通中斷 大雨影響搶通時程再延2018-04-14 20:18
湖口老街有裸男上街遊蕩 網友稱：國王穿新衣巡街2018-04-14 20:15
影／他曾是護理師 如今成為熱血消防員2018-04-14 19:50
阿里山進香下山途中 廂型車頭撞進水泥護欄7人受傷2018-04-14 19:28
蘇花公路坍方 網友貼文求援：一堆人車卡在隧道2018-04-14 19:11
蘇花公路段168公里處大規模坍方 雙向交通中斷2018-04-14 18:19
貨櫃車翻覆車頭伸出護欄 阻斷彰化系統交流道2018-04-14 18:18
影／遭網友指控闖民地移車開紅單 警澄清執法無不當2018-04-14 17:58
吸K他命恍惚車停路中央 遇到警察GG了2018-04-14 17:19
這位美魔女愛開貨車上班 連續兩度酒駕被抓2018-04-14 16:15
婦人跳樓從天而降落在板橋社區大樓花園步道 嚇壞住戶2018-04-14 16:02
舊門鑰匙能開小貨車？慣竊偷走喝酒甩尾被逮2018-04-14 15:49
韓國女來台遭下藥性侵 從此士林夜市有了翻譯2018-04-14 15:45
開車左轉撞傷女警 女駕駛辯：可能她自己撞我2018-04-14 15:28
台南第一帥警出手 發酒瘋暴衝男也不敢造次2018-04-14 15:27
台中水湳經貿園區驚傳打群架？劇組拍片啦2018-04-14 15:23
最新統計！去年度死亡車禍 肇事者70歲以上最多2018-04-14 14:50
罕見！菲律賓看護當車手 高齡雇主傻眼2018-04-14 14:09
中壢洗衣店火警 暫借住女房客被燒死2018-04-14 13:47
台中北屯透天民宅起火 一家4口倉皇逃生2018-04-14 12:57
影╱鷹眼警察騎車巡邏 秒認出酒駕通緝犯2018-04-14 12:09
困電梯119安撫「比較悶熱」 民眾誤聽成「不會悶死」2018-04-14 12:08
熱門文章
控帶娃遊歐哭鬧被飆罵 團員貼尖叫影片反擊：誰受得了！2018-04-14 13:39
蘇花公路坍方 網友貼文求援：一堆人車卡在隧道2018-04-14 19:11
小小孩遊歐哭鬧掀波 她指旅行社「回應矯情、應該負責」2018-04-14 16:03
蘇花公路段168公里處大規模坍方 雙向交通中斷2018-04-14 18:19
西門町吸毒性愛趴 落網法國人：這只有台灣有…2018-04-14 15:10
男扮女裝裸泡女湯 女客驚呆2018-04-14 23:29
手足協議遺產繼承 長女獨得母遺產翻臉不認2018-04-15 10:57
前知名美髮教育總監 疑酒後嘔吐噎死陳屍住處2018-04-14 13:24
影／蘇花坍方民眾受困 驚呼「差點回老家了」2018-04-14 20:46
開車左轉撞傷女警 女駕駛辯：可能她自己撞我2018-04-14 15:28
板橋龍華會館槍擊案 2人帶2把槍下車連開7槍示警2018-04-14 22:55
這位美魔女愛開貨車上班 連續兩度酒駕被抓2018-04-14 16:15
台南第一帥警出手 發酒瘋暴衝男也不敢造次2018-04-14 15:27
影／蘇花公路南下路段深夜搶通 百餘受困民眾陸續撤離2018-04-14 22:26
跟元配離婚娶小三後 對方原形畢露每月金錢索求無度2018-04-14 18:03
電影太好看？1女陸客戲院手機盜錄 恐遭求償2018-04-14 22:33
影／遭網友指控闖民地移車開紅單 警澄清執法無不當2018-04-14 17:58
哇咧！ 海面當路面他把車直直開進基隆港2018-04-15 10:20
悚！公車車門未緊閉 男子摔落小腿遭輾碎2018-04-14 20:29
蘇花公路坍方交通中斷 大雨影響搶通時程再延2018-04-14 20:18
蘇花暴雨26車困隧道 4小時後脫困2018-04-15 00:11
幫豬哥亮辦後事的龍華會館 晚間驚傳槍響2人傷2018-04-14 21:36
婦人跳樓從天而降落在板橋社區大樓花園步道 嚇壞住戶2018-04-14 16:02
影／沒胸泡全裸女湯 誰認識長髮的「她」？2018-04-15 11:34
台中北屯透天民宅起火 一家4口倉皇逃生2018-04-14 12:57
挑在土地公廟或大樓頂樓 與少女嘿咻判刑2018-04-14 21:05
湖口老街有裸男上街遊蕩 網友稱：國王穿新衣巡街2018-04-14 20:15
科技辦案／監聽沒用了！ 辦案要拚數位採證2018-04-14 23:56
美髮名師 酒醉被嘔吐物噎死2018-04-15 00:17
比特幣砸千萬血本無歸 他找人對挖礦公司老闆開槍2018-04-15 11:00
獨／落海黑鷹變形殘骸如一坨鐵球 學者：高空重摔結果2018-04-15 11:34
影／他曾是護理師 如今成為熱血消防員2018-04-14 19:50
4部挖土機32人齊力 蘇花公路今晨7時搶通2018-04-15 08:53
受不了爸媽天天吵架 兒子崩潰被逼到去跳樓2018-04-15 10:52
罕見！菲律賓看護當車手 高齡雇主傻眼2018-04-14 14:09
讀書會變調現「毒」書 大英字典藏毒2018-04-14 12:57
阿伯娶3妻生4子女 為何只2人要付扶養費？2018-04-14 16:13
「緝毒悍將」陳大偉生前遺作曝光2018-04-14 23:31
抽菸吃檳榔不愛乾淨30年 妻「受夠了」休夫2018-04-14 18:00
韓國女來台遭下藥性侵 從此士林夜市有了翻譯2018-04-14 15:45
留言