受不了爸媽天天吵架 兒子崩潰被逼到去跳樓

2018-04-15 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



陳姓女子和李姓男子結縭超過30年，但婚後為了生活開銷、小孩問題幾乎天天吵架，小兒子去年受不了爸媽每天爭吵，情緒崩潰竟被逼到去跳樓，結果摔成重傷至今仍躺在病床上，陳女無法忍受繼續和李生活訴請離婚，法院判准。

陳女主張，20歲就嫁到對方家，陸續生了3個小孩，但面對先生偌大的家族無所適從，老公從不體恤還暴力威脅要對她娘家不利，而且婚後每月只給6000元生活費，大部分生活開銷還是自己負擔。

她還說，先生50歲退休拿了200萬元還房屋貸款，之後就再不管家庭支出，後來2人幾乎天天吵架；去年中小兒子向他們要錢想做生意，但自己沒錢，先生還對小孩說「這是不可能的事」，結果又引爆夫妻激烈口角，甚至持剪刀作勢揮舞。

後來小兒子受不了爸媽每天爭吵，當天竟然選擇從家中一躍而下摔成重傷，現在躺在病床上得需人看顧，自己實在心力交瘁，無法再和李生活，而李經傳喚未到庭辯論，也沒有提出任何書狀或聲明、陳述。

法院審酌，陳女、李男已經分床睡10多年，雖然會交談但幾乎都是為了經濟、小孩問題最後吵架收場，2人除了吵架以外再無其他良性互動，夫妻間情愛基礎盡失，判准離婚。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )