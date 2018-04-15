女子毒駕撞翻警車 警查出她超標6倍幾近破表

2018-04-15 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中街頭本月5日凌晨上演驚險警匪開槍追逐，警方開三槍，打中越南籍黎姓女子轎車，她失控撞警車再撞中央分隔島，黎女因未繫安全帶，頭部重擊目前仍在醫院急救，有生命危險，家屬已從越南趕到台灣，黎女經抽血檢查，發現她當時「毒駕」，體內有嗎啡和安非他命反應，嗎啡數值超標6倍，已達醫院檢驗儀器上限。

黎女目前仍在醫院加護病房急救，無法製作筆錄。

台中市警局保安大隊當天凌晨在台中市北區中清路與英才路口，看到黎女開的白色轎車違規跨越雙白線行駛，員警示意她停車，黎女拒停還加速逃。

員警開車追捕，並以無線電通報線上警網圍捕，特勤中隊小隊長丁鵬揚和二名警員開車加入圍捕，先在西區博館一街和民權路口看到該車示意停車，黎女仍不停車還想衝撞特勤中隊警車逃，員警對該車左後輪開3槍，轎車左後輪已中槍爆胎，她仍繼續加速逃。

警車持續追捕，最後在台灣大道和華美街口，轎車失控撞上緊追在旁的警車再撞上分隔島；路人看到警車90度側翻都嚇一跳，急著問「車內警察還好嗎？」