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女子毒駕撞翻警車 警查出她超標6倍幾近破表

2018-04-15 10:31聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中街頭本月5日凌晨上演驚險警匪開槍追逐，警方開三槍，打中越南籍黎姓女子轎車，她失控撞警車再撞中央分隔島，黎女因未繫安全帶，頭部重擊目前仍在醫院急救，有生命危險，家屬已從越南趕到台灣，黎女經抽血檢查，發現她當時「毒駕」，體內有嗎啡和安非他命反應，嗎啡數值超標6倍，已達醫院檢驗儀器上限。

黎女目前仍在醫院加護病房急救，無法製作筆錄。

台中市警局保安大隊當天凌晨在台中市北區中清路與英才路口，看到黎女開的白色轎車違規跨越雙白線行駛，員警示意她停車，黎女拒停還加速逃。

員警開車追捕，並以無線電通報線上警網圍捕，特勤中隊小隊長丁鵬揚和二名警員開車加入圍捕，先在西區博館一街和民權路口看到該車示意停車，黎女仍不停車還想衝撞特勤中隊警車逃，員警對該車左後輪開3槍，轎車左後輪已中槍爆胎，她仍繼續加速逃。

警車持續追捕，最後在台灣大道和華美街口，轎車失控撞上緊追在旁的警車再撞上分隔島；路人看到警車90度側翻都嚇一跳，急著問「車內警察還好嗎？」

警車被撞翻，車內小隊長丁鵬揚和許姓警員都受傷，其中許姓警員頭部受傷被送醫縫7針，.5逃出車外負傷逮捕受困車內的黎女，在她車上查扣16..5克海洛因和1.8公克安非他命，還有摻有海洛因香菸，警方查出她有毒品和偽造文書等前科。依毒品、妨害公務和毀損罪嫌偵辦。

越南籍女子開車在台中涉嫌衝撞警車，再自撞分隔島。記者游振昇／資料照片
越南籍女子開車在台中涉嫌衝撞警車，再自撞分隔島。記者游振昇／資料照片
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越南籍女子開車在台中涉嫌衝撞警車，再自撞分隔島。記者游振昇／資料照片
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