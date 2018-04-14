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北捷台北車站 男子揚言臥軌

2018-04-14 23:13聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北捷台北車站站區今天晚上8點半出現一名約18歲的男子大叫大喊數次「我要臥軌」並念念有詞，驚動進出捷運站閘門的民眾，站務人員也立刻報警處理；捷運警察隊表示，經調查，男子疑似情緒不穩，事後得知男子今晚原本要到北車附近一處教會上課後，晚上9點多已協助護送到教會，並於晚上10點多聯繫上男子父母。

北捷表示，男子於付費區（月台收費閘門）外大叫，雖驚動民眾，但未真的臥軌，也沒影響捷運系統營運。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

北捷台北車站站區今天晚上8點半出現一名約年18歲的男子大叫大喊數次「我要臥軌」。...
北捷台北車站站區今天晚上8點半出現一名約年18歲的男子大叫大喊數次「我要臥軌」。示意圖／報系資料照
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捷運臥軌北捷

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