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影／蘇花公路南下路段深夜搶通 百餘受困民眾陸續撤離

2018-04-14 22:26聯合報 記者王燕華╱即時報導

蘇花公路和仁段今天傍晚因豪雨多處坍方，169.6公里處仁清隧道及169.5公里處因為交通中斷，共有26車、上百人受阻。公路總局全力搶通後，已在晚間9時許搶通這兩個路段，陸續將受困近4小時的民眾平安向花蓮方向撤離；但全線預計明天上午10時才能通車。

公路總局晚間10時表示，今天傍晚的坍方，造成仁清隧道有16輛小客車共47人、一輛大客車45人，共92人，已在晚間9時50分撤離完畢。

另台9線169.35公里處還有2輛砂石車，7輛小客車共17人，稍晚在169.5公里處坍方清理完畢後，也會往南撤離。

蘇花公路今天傍晚坍方，仁清隧道有17輛大小客車、92人受困近4小時，到深夜陸續撤...
蘇花公路今天傍晚坍方，仁清隧道有17輛大小客車、92人受困近4小時，到深夜陸續撤離。圖／游姓民眾提供
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公路總局全力搶災，深夜搶通169.6公里處仁清隧道南口的坍方，將受困在隧道內的人...
公路總局全力搶災，深夜搶通169.6公里處仁清隧道南口的坍方，將受困在隧道內的人車往花蓮方向撤離。圖／游姓民眾提供
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