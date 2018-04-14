影／蘇花公路南下路段深夜搶通 百餘受困民眾陸續撤離

2018-04-14 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



蘇花公路和仁段今天傍晚因豪雨多處坍方，169.6公里處仁清隧道及169.5公里處因為交通中斷，共有26車、上百人受阻。公路總局全力搶通後，已在晚間9時許搶通這兩個路段，陸續將受困近4小時的民眾平安向花蓮方向撤離；但全線預計明天上午10時才能通車。

公路總局晚間10時表示，今天傍晚的坍方，造成仁清隧道有16輛小客車共47人、一輛大客車45人，共92人，已在晚間9時50分撤離完畢。