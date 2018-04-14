阿里山進香下山途中 廂型車頭撞進水泥護欄7人受傷

2018-04-14 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣台18線阿里山公路64.3公里處的樂野段，今天下午4點多有輛廂型車，車頭撞進路旁水泥護欄，車輛一半陷入排水溝，車內7個人一度受困，後來都自行下車，嘉義縣消防人員陸續趕抵，60多歲男性駕駛頭部有撕裂傷，一直說很痛，經石桌醫療站評估後，再送到嘉義市的聖馬爾定醫院治療。