這位美魔女愛開貨車上班 連續兩度酒駕被抓

2018-04-14 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



這名女子兩度開貨車酒駕被抓。圖／北港分局提供 分享 facebook 雲林縣一位長得嬌甜的40多歲美熟女，愛開貨車上班，可能以為這樣可躲警察耳目，上月間才被水林分駐所警員半夜攔檢逮獲酒駕，「怎麼又是妳？」今天凌晨一起小貨車自撞，警員趕到以為是做夜工的工人，下車的竟又是這位滿身酒氣的美魔女，酒測超標，連續犯加重罪責，面臨被吊銷駕照，未來恐怕連貨車也開不了。

水林分駐所今天凌晨4點10分接獲報案，指雲146線大山路段有民眾駕車自撞。員警陳儒益趕到場發現一輛小貨車逆向卡在水溝，一名裝扮時毫的女子，步履不穩站在路邊，一看就知喝了不少酒，即靠近盤查。

「怎麼又是妳？」警察仔細一看，便知是王姓女子，因她上月初也因酒駕被攔檢，被依公共危險罪移送，沒想到事隔才一個月又酒駕，經現場施以酒測，酒測值0.61毫克超標。

由於王女上次被抓也是開這部小貨車，這次自撞被查獲酒駕也開小貨車，所以警察印象深刻，怎麼一位裝扮時毫的美女子，會開小貨車上班，且都是在大半夜裡。

經進一步了解，才知這名女子是在一家KTV上班，今天凌晨4點多下班疑因不勝酒力，返家時自撞，貨車卡在水溝裡，一時無法脫困，雖無明顯傷勢，但已再次酒駕觸法。

至於為何老是開小貨車上班，是否白天務農，晚上才兼差，她並未說明，但警察對於她辛苦上夜班賺錢也感同情，只是酒駕違法得依法查辦。