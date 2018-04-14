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最新統計！去年度死亡車禍 肇事者70歲以上最多

2018-04-14 14:50聯合報 記者李承穎╱即時報導

警政署統計去年整年度死亡車禍肇事者特性分析，發現肇事原因逾9成都是駕駛人過失，其中「70歲以上」肇事率每10萬人有9.37件最多，肇事原因除了「酒後駕車」以18到59歲的青壯年人口肇事率較高外，「未依規定讓車」、「違反號誌、標誌管制」、「轉彎不當」及「行人（或乘客）疏失」等皆以70歲以上最高。

統計顯示，死亡車禍雖然近五年逐年下降的趨勢，但去年仍有1434件，前5名肇事原因分別為「未依規定讓車」201件、「違反號誌、標誌管制」133件、「轉彎不當」129件、「酒後駕車」85件及「行人(或乘客)疏失」65件。

另觀察「行人(或乘客)疏失」肇事原因，以「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」26件最多、「未依標誌、標線、號誌或手勢指揮穿越道路」16件次之，「穿越道路未注意左右來車」12件再次之，3者合占83.08％，也都主要集中在「70歲以上」的肇事者。

警政署指出，肇事的車種以大客車(客運公車、遊覽車及自用大客車)、大貨車、小貨車及營業小客車較高，主要是因駕駛人開車工時較長，才會導致道路交通事故發生率較高。

警政署表示，雖然死亡車禍以「70歲以上」發生9.37件最多，但「18-29歲」8.08件居次，顯示高齡者及年輕族群肇事率較高，除了多宣導鼓勵高齡者多搭乘大眾運輸工具外，年輕族群安全駕駛觀念則首重由學生族群開始扎根，應透過教育體系全面強化交通安全。

肇事年齡層以七十歲以上最多。圖／警政署提供
肇事年齡層以七十歲以上最多。圖／警政署提供
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死亡車禍原因最多是「未依規定讓車」。圖／警政署提供
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