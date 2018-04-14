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苗栗市大型工地重機具掉落 3名工人受傷

2018-04-14 11:52聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗市宜春路、文發路口附近的一處大型工地，上午10點多進行高壓桶吊掛時發生意外，3名工人受傷送醫。

苗栗縣消防局表示，這處工地上午吊掛高壓桶時，扁帶突然斷裂導致高壓桶掉落，3名工人手部受傷，其中一人右手腕到手掌粉碎性骨折，由消防局特搜91救護車送往衛福部苗栗醫院，另外2名工人手指撕裂傷，自行送醫。

苗栗市宜春路一處大型工地上午發生吊掛機具掉落的意外，3名工人手部受傷。記者胡蓬生...
苗栗市宜春路一處大型工地上午發生吊掛機具掉落的意外，3名工人手部受傷。記者胡蓬生／攝影
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衛福部骨折

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