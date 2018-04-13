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海軍武夷軍艦 一名士兵落海失蹤

金門秘境太美了？女登山客跌傷 消防隊火速上山救援

2018-04-13 18:52聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

蔡厝古道有蜿蜒不平、陡峭的步道，瑰麗的太武山風景美麗，引人佇足拍照，是近來金門的熱門登山區域，但欣賞美景，也要注意安全。1名女登山客今傳出跌傷骨折，金沙消防分隊出動5人前往救援，救護人員合力搬運，歷經約1小時許，才將傷者送至玉章路梅園登山口，以救護車再火速送往金門醫院救治。

金沙消防分隊值班隊員許博宇於今日上午8時59分許，接獲鄭姓民眾報案，指稱「蔡厝古道過百二階，有民眾疑似骨折，需要救護車。」金沙消防分隊立即派遣消防及救護車出勤，由小隊長許春祥帶著5位隊員前往救援，救災人員在上午9時06分抵達蔡厝古道登山口，攜帶救護包、3合1氧氣包、抽吸式護木、長背板、頸圈及SKED(捲筒式擔架)等救護救援裝備，徒步上山。

由於山路難行，救護人員在9時22分抵達意外現場，年約67歲的女性傷患表示，她是下山時不慎跌傷，造成右大腿疑骨折，初步評估意識清醒、呼吸及脈搏均正常，救護人員給予抽吸式護木及長背板固定。

因山區救援搬運不易，救護人員利用SKED以人力接駁方式，合力搬運，歷經約1小時許，總算抵達玉章路梅園登山口，隨即由救護車將病患送往金門醫院救治。由於天氣炎熱，救援人員以徒步搬運，早已大汗淋瀝。

消防人員今天也特別感謝金大觀光系二年級3位不願具名的女大生，在救援期間協助幫忙拿急救包等救護裝備，讓救護人員保有更多體力，搬運傷患。

蔡厝古道今天傳出1名女登山客跌傷骨折，金沙消防分隊出動5人前往救援。圖／金沙消防...
蔡厝古道今天傳出1名女登山客跌傷骨折，金沙消防分隊出動5人前往救援。圖／金沙消防分隊提供
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蔡厝古道傳出1名女登山客跌傷骨折，金沙消防分隊費力搶救。圖／金沙消防分隊提供
蔡厝古道傳出1名女登山客跌傷骨折，金沙消防分隊費力搶救。圖／金沙消防分隊提供
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救護車金門骨折

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