金門秘境太美了？女登山客跌傷 消防隊火速上山救援

2018-04-13 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



蔡厝古道有蜿蜒不平、陡峭的步道，瑰麗的太武山風景美麗，引人佇足拍照，是近來金門的熱門登山區域，但欣賞美景，也要注意安全。1名女登山客今傳出跌傷骨折，金沙消防分隊出動5人前往救援，救護人員合力搬運，歷經約1小時許，才將傷者送至玉章路梅園登山口，以救護車再火速送往金門醫院救治。

金沙消防分隊值班隊員許博宇於今日上午8時59分許，接獲鄭姓民眾報案，指稱「蔡厝古道過百二階，有民眾疑似骨折，需要救護車。」金沙消防分隊立即派遣消防及救護車出勤，由小隊長許春祥帶著5位隊員前往救援，救災人員在上午9時06分抵達蔡厝古道登山口，攜帶救護包、3合1氧氣包、抽吸式護木、長背板、頸圈及SKED(捲筒式擔架)等救護救援裝備，徒步上山。

由於山路難行，救護人員在9時22分抵達意外現場，年約67歲的女性傷患表示，她是下山時不慎跌傷，造成右大腿疑骨折，初步評估意識清醒、呼吸及脈搏均正常，救護人員給予抽吸式護木及長背板固定。

因山區救援搬運不易，救護人員利用SKED以人力接駁方式，合力搬運，歷經約1小時許，總算抵達玉章路梅園登山口，隨即由救護車將病患送往金門醫院救治。由於天氣炎熱，救援人員以徒步搬運，早已大汗淋瀝。