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「媽祖視角」有夠神！在家也可跟著一起遶境9天8夜

違法家庭繁殖場 4歲母犬近親交配8次

2018-04-13 17:36中央社 基隆市13日電

基隆市陳姓婦人在住處違法繁殖犬隻馬爾濟斯後於網路販售，動保所前往稽查沒入7隻犬隻並開罰10萬。陳婦供稱，其中一隻母犬糖糖4年來已近親繁殖8次，每隻販售5000元牟利。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱今天表示，陳婦從民國104年起就在基隆市租屋繁殖瑪爾濟斯，再於臉書（Facebook）發布認養訊息，當民眾有意認養時就收費牟利。

陳瑞濱說，但因犬隻未施打疫苗等篩檢，加上近親繁殖出現許多先天性疾病，使得飼主必須額外支出大筆醫療費引發多起消費糾紛，動保所多次接獲檢舉並於104年至105年間3度前往稽查共開罰15萬元。

未料，陳婦3月再於臉書販售犬隻遭檢舉，經派員前往觀察後，發現陳婦住在東明路一處租屋公寓，昨天會同東光派出所員警前往稽查，當場查獲1母6公共7隻馬爾濟斯，其中4歲母犬「糖糖」已懷孕40天。

陳婦供稱，104年在新北市新莊區寵物店買下糖糖，原本只是單純當寵物，後來又在三重買下一隻公犬，因缺乏絕育觀念越生越多才會想在網路販售牟利，4年來糖糖已近親繁殖8次，每次生下最多5胎，每隻幼犬都固定收取5000元費用。

陳瑞濱表示，犬隻每年約發情2次，就算合法繁殖場依規定一生最多只能懷孕7次，且2年內不能超過3次，陳婦不僅未讓犬隻接受遺傳疾病篩檢，又讓糖糖近親交配，導致幼犬患有先天性心臟病、骨骼發育不良等疾病，嚴重甚至容易早死，糖糖現已由寵物銀行動物醫院飼養，等完成各項檢查、檢疫並絕育後，再開放民眾認養。

寵物認養懷孕

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