3塗鴉客闖高捷機廠「即興創作」 警：鎖定涉案對象

2018-04-13 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高雄捷運大寮機廠南側駐車點遭昨天清晨塗鴉客入侵，在捷運車廂塗鴉，警方接獲報案，展開偵辦。記者劉星君／翻攝 分享 facebook

高市林園分局中庄所昨傍晚接獲報案，在大寮區高雄捷運大寮機廠南側駐車點遭塗鴉客入侵，將停放、未行駛的兩節捷運車廂塗鴉3個美式風格圖案，警方接獲報案後，展開偵辦。

警方調閱機廠內部監視器，發12日清晨5點多，有三個人影打開機廠廠房內的窗戶後跳窗入侵，入侵後隨即走向車廂噴漆，以「即興創作」完成後循原路離開，期間不到20分鐘，動作相當熟練、迅速。