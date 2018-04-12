女泰籍遊客士林夜市走失 警跨轄幫她歸隊

2018-04-12 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



台北市士林警分局後港派出所警員馬靜培日前執行勤務時，獲報女泰籍遊客Guayo跟丟旅行團，隨即聯繫文林派出所，得知有導遊正在找她，Guayo順利歸隊後，她與導遊都很感激。

警方指出，馬員獲110通報Guayo在劍潭路15號迷路，她因語言不通難以說出所屬的旅行社、遊覽車行，馬員尋獲她後先將她安置在派出所。

員警即刻聯繫管轄士林夜市的文林派出所，得知有寧姓導遊曾至所內報失，立即通知導遊至後港所帶回Guayo。