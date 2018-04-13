親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
失事黑鷹撈起
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

保險黃牛偽造診斷證明 詐保險金近千萬

2018-04-13 00:49聯合報 記者林伯驊／高雄報導

高雄檢警偵破詐領保險金案，圖為高雄地檢署。 圖／聯合報系資料照片
高雄檢警偵破詐領保險金案，圖為高雄地檢署。 圖／聯合報系資料照片
分享

高雄程姓、張簡姓保險黃牛涉嫌假造多家醫院診斷證明，一年來與八十四名被保險人詐領得手理賠金約七、八百萬元；刑事警察局獲報，前天循線查獲程、張簡和十名被保險人，查扣大批造假工具，檢方昨依涉犯詐欺偽造文書罪嫌聲押程和張簡，晚間兩人分別以廿五萬、廿萬交保，其他人請回。

刑事局南打中心偵五隊表示，「保險犯罪防制中心」二月向警方舉發高雄地區有多人涉嫌持假造的醫院診斷證明詐領理賠；警方追查後，發現假造的相關文件資料，應來自程姓（四十七歲，詐欺、偽造文書前科）和張簡姓（卅三歲）男子。

檢警調查，程、張簡找有意願配合的被保險病患，約定理賠金抽佣三成後，以個人電腦假造高雄市十家醫院的診斷證明，並蓋上偽刻的相關印章，專挑理賠金額十萬元以下的投保項目，由兩人代辦或對方自己申請，避免保險公司起疑深入查核。有些人食髓知味，一次投保數家保險公司，或揪親友一起來詐領。

警方前天循線到前鎮區和大寮區等地點搜索，查獲程、張簡及十名被保險人，查扣造假的醫院診斷證明及假造工具一批。初步清查，兩人去年四月至今，已與八十四人勾結詐領理賠，被害保險公司約有廿家，粗估得手金額約七、八百萬元，兩人不法抽佣至少兩百萬元。

程、張簡以及十名被保險人都承認涉案，表示因「很好賺」才鋌而走險；檢警也先查扣程疑以不法所得購買的百萬名表、張簡的三百卅萬進口車，並持續通知其他涉案人到案說明。

保險偽造文書詐欺

相關新聞

警防詐過頭變烏龍 害匯款女被嘲笑

2018-04-13 00:49

聯結車國道翻覆 擋住對向車道

2018-04-13 00:49

老翁登獨立山 倒臥阿里山森鐵隧道口無生命跡象

2018-04-12 23:37

女泰籍遊客士林夜市走失 警跨轄幫她歸隊

2018-04-12 23:31

男大生誤信詐術 淪為詐騙集團代罪羔羊 　

2018-04-12 21:00

失智老婦深夜迷途 警開車載她5.5公里找到家

2018-04-12 19:40

警防詐騙宣導出烏龍 民眾：匯款成立新公司

2018-04-12 18:02

年收3千萬台中補教名師想不開 4千萬豪宅上吊尋短亡

2018-04-12 16:50

影／阿伯這樣騎鐵馬穿越幹道 後方駕駛嚇到吃手手

2018-04-12 16:23

說出來煩惱會像魔法1秒不見 小三女童暖言阻女子尋短

2018-04-12 15:55

不滿友人愛車被拖 他率「棒球隊」痛毆拖吊車司機

2018-04-12 15:12

名導演臉書嗆慈湖潑漆青年「去死」 這下挨告了

2018-04-12 15:09

牠搶救高雄氣爆 退役獲北市消防局頒榮譽市犬

2018-04-12 14:37

糊塗高中生亂放背包 民眾誤認爆裂物虛驚一場

2018-04-12 13:17

詐騙得手後等被害人報警 再度致電偽裝刑警二度剝皮

2018-04-12 13:15

桃園蘆竹武聖街埤塘 上午發現男性浮屍

2018-04-12 13:15

去年10月才酒駕撞死女騎士 他昨晚又酒駕被逮

2018-04-12 12:49

日旅客攜帶1457萬元日幣出境被查獲 遭沒入損失慘重

2018-04-12 12:35

影／男子酒駕被酒測 竟問警：要給我看有無爆表嗎？

2018-04-12 12:21

她執意領116萬給詐騙集團 員警苦勸才保住存款

2018-04-12 12:16

指蕭曉玲「洪素珠們」挨告 王欣儀遭起訴誹謗

2018-04-12 12:13

情何以堪！2年前喜得子 離婚後才知別人的

2018-04-12 12:04

影╱10萬買書錢鎖辦公室 逢甲通識中心被偷

2018-04-12 11:59

高雄新堀江商圈傳鬥毆 1男頭破血流送醫

2018-04-12 11:54

好奇測試磁鐵吸力 異想天開詐取娃娃機物品遭法辦

2018-04-12 11:47

影╱「別再拿命開玩笑」象鼻岩再被綁橫渡索 消防員攀岩勇拆

2018-04-12 11:40

陳樂樂拍反詐微電影 「醒醒吧！你沒有女朋友」

2018-04-12 11:39

搶陽具造型毒品吸食器 開趴女一番話讓警搖頭不已

2018-04-12 11:37

疑遭縱火？桃園機場廁所紙巾筒凌晨突然起火

2018-04-12 11:23

台中帥暖警被肉搜 原來是他做好事被拍到了

2018-04-12 10:53

遍尋不到輕生男 收隊前的一通電話找到了

2018-04-12 10:17

女子搖下車窗喊「救命」 民眾報警竟是夫妻吵架

2018-04-12 10:16

彰化市彰南路凌晨火警 一皮革工廠被大火吞噬

2018-04-12 05:26

與拖板車碰撞 六旬騎士慘死

2018-04-12 02:54

走出傷痛 她用皮雕助馨生人「放下」

2018-04-11 23:57

影／直播賣卡地亞攏係假 31萬手環賣百元

2018-04-11 23:56

變裝跟監偷拍！為抓山老鼠 巡山員拚了

2018-04-11 23:05

軍方無人機墜落校外 武壇國小50人目睹嚇傻

2018-03-08 13:02

蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋

2018-02-07 10:47
看更多

熱門文章

聯結車國3龍潭段失控橫躺 北上中斷車流塞爆了

2018-04-12 13:36

黑鷹蘭嶼墜海打撈上岸 機上6人只找到2具遺體

2018-04-12 16:19

蘭嶼失聯黑鷹打撈上岸 發現2遺體尚待確認身分

2018-04-12 15:11

拿聯發科的秘密向高通做簡報 工程師想賠100萬遭拒

2018-04-12 12:31

丁小芹賣假包涉詐欺判3年6月 若確定恐坐牢

2018-04-12 16:14

失聯黑鷹發現兩遺體 飛安會：將解讀黑盒子

2018-04-12 15:54

台大醫、北一女都受害 色狼女廁變態偷拍4年

2018-04-12 19:30

黑鷹尋獲遺體 台東地檢署初步研判是2名女性

2018-04-12 20:06

失事黑鷹黑盒子已撈起 機組員病患4人恐長埋深海

2018-04-12 22:11

正妹租房亂如廢墟 網友諷：出淤泥而不染

2018-04-12 11:39

年收3千萬台中補教名師想不開 4千萬豪宅上吊尋短亡

2018-04-12 16:50

背著年薪3千萬老公 人妻約打工仔兩度開房

2018-04-12 22:12

名導演臉書嗆慈湖潑漆青年「去死」 這下挨告了

2018-04-12 15:09

幾條雞絲、半顆蛋…雞魯便當90元 網友轟太離譜

2018-04-12 16:03

「哈她很久了」酒後憋不住 他硬上貌美女下屬

2018-04-12 11:34

說出來煩惱會像魔法1秒不見 小三女童暖言阻女子尋短

2018-04-12 15:55

法院認證！推倒總統維安電檢門 律師無罪確定

2018-04-12 11:46

賣飼料油給頂新正義 永成總經理從15年改判4年半

2018-04-12 13:28

夾娃娃機占用騎樓勸不聽 警方當廢棄物統統送垃圾場

2018-04-12 19:18

撈起失聯黑鷹 只剩不成形中段機身

2018-04-12 17:57

高雄新堀江商圈傳鬥毆 1男頭破血流送醫

2018-04-12 11:54

「這時候哪有人在施工」 嘉市警二分局長線上逮竊賊

2018-04-12 16:58

「工作很閒要耐得住寂寞」咖啡店徵人條件超爆笑

2018-04-12 10:30

狂阿公帶槍去國小探孫 嚇壞老師與學童

2018-04-12 13:27

新娘染性病夫「不敢要」 她竟到酒店上班

2018-04-12 16:03

男大生性侵女同學還說你情我願 判3年半

2018-04-12 15:08

黑鷹殘骸明天運回高雄 打撈任務史上最難

2018-04-12 16:57

網購瑪爾濟斯有病爆糾紛 動保所循線逮飼主重罰10萬元

2018-04-12 20:38

脅迫女大生口交 還簽「主奴合約」

2018-04-12 17:44

大坑知名飯店有暗房 詐團藏身騙華僑賺美金

2018-04-12 11:11

情何以堪！2年前喜得子 離婚後才知別人的

2018-04-12 12:04

嫌夫只賺36K、非富二代 婚離了 兒監護權也飛了

2018-04-12 16:20

逆子不滿父親碎念「飯菜沒冰」 雙手持雙刀追殺

2018-04-12 20:02

女子搖下車窗喊「救命」 民眾報警竟是夫妻吵架

2018-04-12 10:16

萬華阿公店驚傳槍響！警抓到對空鳴槍角頭

2018-04-12 13:37

千米深海成功打撈黑鷹 銓日儀創國內史上首例

2018-04-13 00:21

陳福祥奪2命判死被撤銷 法官：未達反社會人格標準

2018-04-12 15:06

台東地檢署證實 黑鷹機體有2具遺體

2018-04-12 15:58

高雄岡山鎮公所工程弊案 鎮長、鎮民代表主席判重刑

2018-04-12 17:35

欠債被拘禁毆打和剃髮 男子不堪凌虐身亡

2018-04-12 22:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top