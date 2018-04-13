保險黃牛偽造診斷證明 詐保險金近千萬

2018-04-13 00:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄報導



高雄檢警偵破詐領保險金案，圖為高雄地檢署。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄程姓、張簡姓保險黃牛涉嫌假造多家醫院診斷證明，一年來與八十四名被保險人詐領得手理賠金約七、八百萬元；刑事警察局獲報，前天循線查獲程、張簡和十名被保險人，查扣大批造假工具，檢方昨依涉犯詐欺及偽造文書罪嫌聲押程和張簡，晚間兩人分別以廿五萬、廿萬交保，其他人請回。

刑事局南打中心偵五隊表示，「保險犯罪防制中心」二月向警方舉發高雄地區有多人涉嫌持假造的醫院診斷證明詐領理賠；警方追查後，發現假造的相關文件資料，應來自程姓（四十七歲，詐欺、偽造文書前科）和張簡姓（卅三歲）男子。

檢警調查，程、張簡找有意願配合的被保險病患，約定理賠金抽佣三成後，以個人電腦假造高雄市十家醫院的診斷證明，並蓋上偽刻的相關印章，專挑理賠金額十萬元以下的投保項目，由兩人代辦或對方自己申請，避免保險公司起疑深入查核。有些人食髓知味，一次投保數家保險公司，或揪親友一起來詐領。

警方前天循線到前鎮區和大寮區等地點搜索，查獲程、張簡及十名被保險人，查扣造假的醫院診斷證明及假造工具一批。初步清查，兩人去年四月至今，已與八十四人勾結詐領理賠，被害保險公司約有廿家，粗估得手金額約七、八百萬元，兩人不法抽佣至少兩百萬元。

程、張簡以及十名被保險人都承認涉案，表示因「很好賺」才鋌而走險；檢警也先查扣程疑以不法所得購買的百萬名表、張簡的三百卅萬進口車，並持續通知其他涉案人到案說明。