警防詐過頭變烏龍 害匯款女被嘲笑

2018-04-13 00:49 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義縣報導



嘉義縣警方烏龍防詐騙！中埔警分局昨天發出「成功攔阻鉅款詐騙案」新聞稿，指日前勸阻、尾隨護鈔，成功攔阻40歲的林姓女子匯款百萬到某環保公司帳戶，卻引發林女困擾，遭親友誤會笨笨被騙。她澄清強調「 我沒有被騙，是警察熱心過頭了！」她是要匯款到公司卻遭阻，還被親友笑、氣死了。

嘉義縣中埔警分局指成功攔阻林女（右）被詐騙匯款，但是一場烏龍。 記者卜敏正／翻攝 分享 facebook

中埔警方事後道歉，對防阻詐騙過程誤會及錯誤描述會檢討，也已向林女道歉。

近日全台發生多起輕熟女被詐團鎖定，以參加投資、幫忙籌款、國外男友等名目要求匯款的詐騙案，警方對輕熟女匯款特別重視防範。

中埔派出所本月十日接獲郵局通報，年約四十歲林姓女子一次領取一百一十六萬元、疑遭詐騙，立即到場關心。雖然林女一再說明「我沒受騙、要匯款到自己的公司」，但員警仍苦口婆心勸阻，甚至尾隨她到附近銀行，她將現金匯到公司戶頭。警方昨天還發出新聞稿：「中埔警分局某派出所長率員警及實習生成功攔阻輕熟女鉅款被詐騙」。

此新聞經各媒體即時新聞披露，林女的身影曝光，林女親友一眼認出是她，紛紛打電話給她，她一再澄清沒有受騙。

「他們不相信我！」當天領匯款的林女說「是真的匯款成立新公司」，但警方防詐騙服務太熱心，事後發出搭配影音、照片新聞稿，立即有熟識朋友從身影、車輛認出她，持續打電話到公司關心、還笑她，讓她不斷澄清「沒有被騙！」只好向媒體陳情自己被「烏龍防詐騙」。

林女所屬的環保科技公司總經理昨也出面澄清，他們原是一群社區大學的夥伴，為發展環保業務，日前大家召集股東成立新公司；本月十日請林女到郵局提款，轉存到新公司帳戶。