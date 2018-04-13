聯結車國道翻覆 擋住對向車道

記者鄭國樑／翻攝 分享 facebook

國道三號龍潭段昨天中午發生南下聯結車失控翻覆衝向北上車道，聯結車翻覆幾乎擋住整個北上車道，消防車也過不去；聯結車車頭毀損，司機疑似骨折送往國軍桃園總醫院急救。