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聯結車國道翻覆 擋住對向車道

2018-04-13 00:49聯合報 鄭國樑

記者鄭國樑／翻攝
記者鄭國樑／翻攝
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國道三號龍潭段昨天中午發生南下聯結車失控翻覆衝向北上車道，聯結車翻覆幾乎擋住整個北上車道，消防車也過不去；聯結車車頭毀損，司機疑似骨折送往國軍桃園總醫院急救。

國道國軍骨折

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