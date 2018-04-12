不滿友人愛車被拖 他率「棒球隊」痛毆拖吊車司機

2018-04-12 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市陳姓男子為了力挺劉姓友人，因在4天內違規停車，連續遭到拖吊3次。陳男為討一口氣，找7名友人成立「暴力棒球隊」，相約到拖吊場後，手持棍棒衝入拖吊場內，看見拖吊車司機動手毆打，警方隨即逮捕犯案7人。警方指出，陳男行徑惡劣，不僅大膽持棍棒打人，還自組販毒集團，昨天一併將人逮捕。

警方指出，陳姓男子（20歲，有毒品、傷害前科），只因劉姓友人在2、5日連續3次違規停車，遭到合理拖吊場拖吊，陳男為了展現義氣，找了7名友人成立「暴力棒球隊」，前往拖吊場，不僅挑釁現場工作人員，還持棍棒毆打林姓拖吊車司機。司機遭狂毆，左手手肘及多處受傷。

警方調查，陳姓男子為首成立「暴力棒球隊」，還挑戰公權力，行為囂張。警察局長陳耀南召開會議，要求各警察單位針對所有施暴份子進行徹查，若發現在轄內另涉及不法，立刻依法究辦。

新竹市刑警大隊偵三隊指出，深入調查後，發現「暴力棒球隊」成員中有幫派分子。陳男還有小弟涉嫌吸、販毒。警方昨日下午前往陳男據點外埋伏，趁他與2名小弟準備開車出門和藥腳交易前，將3人逮捕。

警方表示，在陳男與陳男的小弟車上，共起獲總重44.66公克的K他命，並分成48包小包裝，另有總重50.43公克安非他命28包，現場也查獲毒品分裝袋及販毒專用手機等。