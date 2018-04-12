她執意領116萬給詐騙集團 員警苦勸才保住存款

2018-04-12 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣林姓女子日前到中埔郵局將116萬存款提領一空，郵局認為林女被騙聯絡警方到場，警方苦勸過程林女還謊稱要投資環保公司，執意要將116萬領出交給詐騙集團 假檢察官，直到被員警問煩了，才告知法院正偵辦詐領案，進而發現真的受騙，幸運保住百萬存款。 林女到郵局提領116萬，員警苦勸受騙她仍不信。記者卜敏正／翻攝 分享 facebook

警方表示，中埔郵局臨櫃行員4月10日10時許來電告知，有林女欲提領帳戶內所有存款新台幣116萬元(帳戶內僅剩80元)，所長莊政峯即通知警員洪逸婷及實習生王柏暵一同前往了解，關懷提領這筆金錢作何用途? 林女回說「手機接獲投資理財訊息，要投資籌備中環保科技公司」，但警方如何再問林女始終不語，最後很不耐煩地說，那我將錢回存至另一金融帳戶總可以吧？才離開。

員警貪心林女受騙，抱著「雞婆心」以「鉅額護鈔名義」尾隨她所駕駛白色自小客車至京城商業銀行後庄分行，因林女無法忍受警方的「盧功」，才透露其提領116萬，是接到電話自稱地檢署書記官電話，指涉及詐領健保費5萬元，目前法院正偵辦該詐領案，要查其帳戶金額流向，需代保管其戶頭內所有現金。

警方再度向林女確認這是「假冒官署」詐騙案，林女才發現自己受騙，事後將新台幣116萬元現金回存。