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教部要求說明兼職 管中閔助理：隨之起舞才有辱台大尊嚴

指蕭曉玲「洪素珠們」挨告 王欣儀遭起訴誹謗

2018-04-12 12:13聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台灣民政府成員洪素珠辱罵老榮民，引起各界與論撻伐，台北市議會國民黨團指稱中山國中前音樂教師蕭曉玲是「洪素珠們」，在課堂上講述政治議題，要求市府不能讓蕭曉玲重返校園；蕭曉玲認為書記長王欣儀指控不實，提告妨害名譽。台北地檢署認為王欣儀指示助理寫未經家長陳情內容，也沒打給蕭女求證，確有真實惡意，今依公然侮辱、加重誹謗罪將她起訴。

中山國中前音樂教師蕭曉玲自稱於2008年，因反對台北市前市長長郝龍斌「一綱一本」政策遭以「教學不力」、「行為不檢」為由解聘，她要求重返任職。監察院2013年糾正中山國中、北市教育局，認為解聘過程有重大瑕疵，建議撤銷處分，蕭女要求復職未果，尋求柯市府廉委會協助。

廉委會前年5月25日辦行政聽證會，教育局也重啟教師不適任評議小組，歷經一年多，今年2月12日召開「教師解聘停聘不續聘資遣評議小組」，評議小組決議原核定函不予變更，意即她仍維持解聘，無法復職。

就在柯市府舉辦聽證會之際，國民黨團發聲明表示，蕭女曾參加台灣民政府是台北州州長，憂心她有偏頗思想影響學生。王欣儀指出，蕭女因言行失當、不適任教師而遭解聘，經最高行政法院判敗訴定讞，但北市廉政委員會卻召開聽證會，蕭案恐翻案，加深家長恐慌，呼籲北市府不能讓蕭重返校園，還給孩子一個沒有政治色彩的環境。

新聞稿以「『洪素珠們』重返校園？蕭曉玲解聘案藍籲市府尊重司法勿以政治介入教育」，內容提及「家長們陳情指出，蕭曉玲女士與近期因辱罵榮民伯伯而引發社會廣泛譴責的洪素珠，同屬「台灣民政府」成員，蕭曉玲更曾擔任過「台灣民政府台北州州長」。該組織成員具有相同且較為偏頗的意識形態，擔心洪素珠在學校擔任故事媽媽對學童灌輸錯誤資訊造成的不良影響，也會複製在蕭曉玲的課堂上。

蕭曉玲則控訴國民黨團抹黑、汙衊，她稱在2008年被解聘、2009年加入台灣民政府、2010年就退出了，「為何這些事情在6年後，我仍是箭靶？」蕭曉玲指出，當時自己會加入台灣民政府，是因其主張台灣地位未定論、台灣人民可自己組成自己要的政府，但加入後，發現該組織是詐騙集團，「不可諱言，我也被騙了很多錢，所以我隔年就退出了。」

檢方查出，王欣儀指示助理寫未經家長陳情內容，且她之前就取得蕭女手機，卻未向她求證，主觀上並無相當理由確信洪、蕭間有實質關聯，就把兩人相類比，確有真實惡意，認為她涉犯公然侮辱及加重誹謗。

蕭曉玲台灣民政府洪素珠

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