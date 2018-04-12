彰化市彰南路凌晨火警 一皮革工廠被大火吞噬

2018-04-12 05:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市彰南路一家皮革工廠今天凌晨火警，消防局據報，調派大批人員、消防車趕往灌救，由於都是易燃物，火勢很大，消防人員費了40多分鐘才將大火撲滅，鐵皮廠房全毀，損失及起火原因由消防局調查中。