影／直播賣卡地亞攏係假 31萬手環賣百元

2018-04-11 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



臉書直播賣精品充斥假貨！保二總隊警方鎖定6個直播買賣的粉絲專頁，涉嫌CARTIER（卡地亞）、HERMES（愛馬仕）、LV等知名品牌的耳環、項鍊等飾品，也賣手機殼套，皆為仿冒品只賣數百元，還附保證書，警方搜索共查獲7392件，粗估侵權市值達4千萬，全案依商標法送辦。

警方調查，工作室設於台南、高雄的粉專「吳O隆直播」、「OO流行飾品直播」、「伊OO鋼化彩膜彩殼」、「林O諺」、「古OO鋪」、「施O延」常趁深夜開直播賣精品假貨，大膽稱專櫃商品，吸引不少網友下單訂購，警遂成立「臉書專責小組」24小時監控。

直播主為閃避查緝，開直播盡量臉不入鏡，警方掌握身分後近期展開掃蕩搜索，在高雄岡山、鹽埕區及台南地區，帶回葛姓男子（45歲）、林女（20歲）夫妻，古女（55歲）、施姓男子（27歲）母子，及個人直播主崔姓女子（28歲）、吳姓男子（27歲）、林姓男子（40歲）、陳姓女子（28歲）。

警方起出多達7392件證物，包括品牌CARTIER、HERMES、LV、GUCCI、CHANEL、CK、BVLGARI、SWAROVSKI、TIFFANY等知名品牌耳環、項鍊、戒指等飾品，另印有品牌的手機殼。

警方發現，仿造CARTIER鑲鑽的手環，真品要價31萬元，直播主竟只賣600至800元；還有直播主提供保證書，不過流水編號全部相同，查扣仿冒品明顯質地粗糙，送鑑定確認是假貨；雖然只賣幾百元，但粗估獲利約120萬元。