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與拖板車碰撞 六旬騎士慘死

2018-04-12 02:54聯合報 胡蓬生

圖／通霄救難協會提供、胡蓬生翻攝
圖／通霄救難協會提供、胡蓬生翻攝
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國道三號苗栗縣通霄交流道、一二八縣道路口附近，昨天下午發生機車與拖板車碰撞的意外，騎機車的六十歲鄧姓婦人遭拖行四十多公尺，當場慘死，事故原因警方調查中。

圖／通霄救難協會提供、胡蓬生翻攝
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