大學女拒復合遭性侵 現任男友門外慘聽床搖聲

2018-04-11 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄現役軍人楊姓男子為挽回就讀大學的前女友，涉嫌謊稱握有偷拍的私密影片，將她帶到旅館強壓性侵，女方閨蜜、現任男友趕至敲門救援；不料楊第二次追到前女友住處大樓，硬押她在樓梯間強暴「打最後一砲」，高雄地院依強制罪判4年，易科罰金12萬元，另2次現役軍人犯強制性交罪，判5年徒刑，全案可上訴。

判決指出，楊姓男子2016年5月與女友分手後，竟捏造手中有女方私密部位偷拍影片、相片及對話訊息，若不見面就散播出去、備份給朋友，同年8月間深夜11點多女友只好允諾見面，不料被載往三民區一間飯店，強壓上床性交得逞。

幸好女方事前即告知閨蜜、現任男友，將手機開啟監控功能，雖然進房後被楊發現強制關閉手機，兩人一路追到飯店，問出房號，兩人門口聽到女子叫聲、搖床聲，趕緊大力敲門且與楊爭執，不過太吵遭飯店員工要求出去，女友忍不住淚訴被性侵。

一周後，楊追到前女友左營區住處，趁她外出倒垃圾想強拉走不成，尾隨進社區大樓，又恐嚇要大喊公布私密影片之事，將她控制樓梯間，沒想到提復合遭拒，遂要求「最後一次性交」，強行脫褲子、插入下體得逞；女方趁他停止之際跑出來，接獲求救訊息的現任男友也找其母親及警方趕到場。

女友審理時指控，楊在旅館將她推倒在床，她反抗喊「不要」、「我有男友了」，楊竟回「以前還跟我在一起時，妳可以跟別的男生做，現在妳跟這個男友在一起，為什麼就不能跟我做？」；第二次在她家大樓樓梯間，她掙扎想逃，也被楊拉回，楊說「為什麼不給他一次機會（指復合）？」。

楊坦承有恐嚇要散播私密影片，但否認性侵，表示以為兩人和好，飯店內才發生性關係；在樓梯間是兩人擁抱，女友用臀部抵住他下體以誘惑而性交，都沒違反意願，說詞不被採信。