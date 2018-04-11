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死神手裡搶回人命！義消在殯遺館內CPR救活倒地女子

2018-04-11 16:26聯合報 記者袁志豪╱即時報導

林姓婦人昨天到新北市板橋殯儀館見母親最後一面，因近日過度繁忙疲累，加上心情低落，在瞻仰遺容時，竟情緒激動、暈倒昏迷，更一度失去呼吸心跳；家屬慌張得不知所措，剛好葬儀社人員蔡明宏本身就是義消，立即要家屬打119，並在遺體旁冷靜實施CPR，讓林婦送醫後，恢復生命跡象，家屬感激不已。

新北市消防局第二大隊五工分隊義消蔡明宏（50歲）從事義消工作已經15年，正職工作是葬儀社人員，平時熱心助人；他說，救護現場第一時間CPR相當重要，因心跳停止如果沒有及時處理，4至6分鐘腦部就會缺氧受損，10分鐘後將腦死。

家住香港的55歲林姓婦人，日前因住在台灣的母親過世，昨天上午10時許在板橋殯儀館安逸廳進行告別式，林婦因母親喪事多日繁忙操心，加上心情低落，在母親遺體從冷藏室遺體區移出，最後瞻仰母親遺容時，竟因情緒激動，整個人倒下昏迷。

林婦當下失去呼吸、心跳，林家人見狀均慌了手腳，從事葬儀工作的義消蔡明宏剛好在現場，立即請家屬打119報案，並冷靜在遺體旁為林婦實施CPR；當救護人員獲報抵達後，也拿著AED（自動體外心臟去顫器）為林婦電擊急救，接著再由救護車將林女送醫搶救。

消防人員指出，林婦失去呼吸心跳的第一時間，幸好有蔡明宏的CPR搶救，到院後經醫院繼續急救，林婦順利恢復生命徵象；目前該名婦人住院觀察中，林家人表示她有心血管疾病，感謝義消與消防醫護人員將林婦從死神手中搶救回來。

蔡明宏說，只要能在4分鐘內對昏迷患者進行CPR，5分鐘內進行電擊，就能讓氧氣循環到腦部及全身，不但增加存活機會，並能讓神經功能恢復，昨天還好平時所學有派上用場。

林姓婦人在母親遺體從冷藏室遺體區移出，最後瞻仰母親遺容時，竟因情緒激動，整個人倒...
林姓婦人在母親遺體從冷藏室遺體區移出，最後瞻仰母親遺容時，竟因情緒激動，整個人倒下昏迷。記者袁志豪／翻攝
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