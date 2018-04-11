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敢領就抓！ 領款車手在大安區絕跡

2018-04-11 14:53聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

台北市大安警分局從今年2月開始，為了展現反詐決心，在轄內各銀行、超商、ATM上，貼上防詐標語「警告詐欺車手：只要你敢領，一定抓到你！」，同時展開行動抓補車手，造成車手都不敢在大安區提款；根據警方統計，大安警分局在2月7日張貼防詐標語後，共計查獲車手22名，提領詐款數量，從1月315件，陡降至2月0件，3月2件，其中3月2件也已全數破案。

這個月9日下午，安和路派出所所長林聖崴在台北市大安區仁愛路四段，眼尖發現一名操作ATM的余姓提款民眾形跡可疑，他立即上前盤查，余男面對警方詢問卡片是何人所有時，心虛回答：「老闆」，但警方進一步問老闆叫什麼名字時，男子卻不知老闆是誰。

所長盤查時，發現余嫌答話破綻百出，直接霸氣告知：「你不知道喔，我們大安區員警專門抓車手！」余嫌傻傻回答：「不清楚」。所長隨即帶余嫌至ATM前，並指著ATM前的防詐標語內容覆誦一遍：「只要你敢領，一定抓到你!」，再次宣誓本分局執法決心，余嫌無言以對，只能認罪。

警方將余嫌帶回派出所，余嫌涉嫌提領詐欺贓款15萬元，現場另查扣1張提款卡及1支套房鑰匙，警方訊後將他依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

大安警分局張貼警示標語，同時展開行動抓補車手，造成車手都不敢到大安區領款。記者廖...
大安警分局張貼警示標語，同時展開行動抓補車手，造成車手都不敢到大安區領款。記者廖炳棋/翻攝
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安和所所長林聖崴逮捕車手。記者廖炳棋/翻攝
安和所所長林聖崴逮捕車手。記者廖炳棋/翻攝
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大安警分局張貼警示標語，同時展開行動抓補車手，造成車手都不敢到大安區領款。記者廖...
大安警分局張貼警示標語，同時展開行動抓補車手，造成車手都不敢到大安區領款。記者廖炳棋/翻攝
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車手詐欺贓款

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