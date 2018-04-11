官員涉偷拍、上班看A片 北市教育局：若屬實從重議處

2018-04-11 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



有媒體報導，台北市教師研習中心一名黃姓公務員在上班時會看色情影片，並偷拍女同事裙下風光，上傳到色情網站。教研中心主任楊淑妃今天說，配合調查，查證屬實將送考績會從重議處。示意圖／Ingimage 分享 facebook 周刊爆料一名任職於台北市教育局教師研習中心的黃姓官員，在上班時不斷偷拍女同事裙底風光，受害者遍及北市府和教育局教師研習中心，黃姓官員上班時甚至會看A片。對此，台北市教師研習中心主任楊淑妃今早受訪證實，有同仁看到黃姓官員看不良影片、打電玩遊戲時，都會上前規勸，組長也會加強規勸督導，目前警方與政風單位進行調查，若查證確認屬實將從重議處。

楊淑妃指出，黃姓官員到教研中心支援，指派專案性業務，但黃的工作態度不主動、不積極，工作一段時間發現無法授予跟他同職等的業務，因此調整工作內容，目前負責圖書室的圖書租借與整理工作，沒有人進去借閱圖書時，黃會做個人的事情，例如會上網。

楊淑妃表示，有同仁發現黃看不良影片或打電話，都會上前規勸，教研中心也會留下進行工作輔導並留存不良紀錄，也發現黃男在人際互動與溝通方面有狀況，例如不給予請假，就在人事室大吼大叫，或開組務會議時，做日常工作規範勸導，黃男也會大吼大叫，人際關係有很大的困擾。

至於偷拍影片上傳，楊淑妃表示，過去沒有女性同仁反映遭偷拍或不良影片被上傳，「真的毫無所悉」，政風單位昨日有來調查，相關資料也有進一步調查，警方與政風處已進行調查，依照調查內容提送考績討論，查證確認屬實從重議處。

楊說，黃男今早照常進辦公室上班，將會加密督導考核，女性同仁確實會有顧慮，因此安排男性同事共事，並強調同仁沒辦法每天時時刻刻盯著黃男在工作之餘時間做的事情，但只要同仁看到都會反映，也會提醒黃男告知有關公務員的工作倫理規範。

【中央社／台北11日電】有媒體報導，台北市教師研習中心一名黃姓公務員在上班時會看色情影片，並偷拍女同事裙下風光，上傳到色情網站。教研中心主任楊淑妃今天說，配合調查，查證屬實將送考績會從重議處。

鏡週刊報導，教研中心一名黃姓公務員曾在新北市某國中任代課老師，因猥褻未成年女學生遭判緩刑，列入不適任教師名單，他轉考公職，原本在教育局內任職，後調到教研中心，卻在上班時看色情影片、自慰，並偷拍女同事裙下風光，上傳到色情網站分享。

楊淑妃今天上午受訪表示，黃姓公務員工作態度較不主動、不積極，人際關係互動上也有很大困擾，她說，無法授與黃姓公務員職等相關業務，因而調整工作內容，將其調至圖書室，負責圖書管理，當無人進入圖書室借書時，黃姓公務員會看色情影片、打電玩。

楊淑妃說，發現黃姓公務員在上班時間做自己的事情後，立即規勸、開組務會議，提醒黃姓公務員日常工作規範，不過，當黃姓公務員被規勸時，會大吼大叫，甚至說「我也有律師喔！」而黃姓公務員在教研中心任職以來，規勸紀錄約4、5次。

黃姓公務員昨天下午請假，今天照常上班，對於未來如何規範，楊淑妃說，會加強督導、加強考核。

至於偷拍，楊淑妃說，先前無所知悉，現在全力配合政風處與警方調查，依調查結果提送考績會，查證屬實將從重議處。

政風處長沈鳳樑告訴中央社記者，昨天接獲相關訊息後，立刻進行調查，涉及司法部分，將移交給警方。