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獨攀奇萊主峰失聯多天 公布蔡東耀特徵協尋

2018-04-11 10:22中央社 花蓮縣11日電

圖為奇萊山山嶺。聯合報系資料照／記者于志旭攝影
圖為奇萊山山嶺。聯合報系資料照／記者于志旭攝影
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家住高雄蔡東耀獨攀奇萊主峰失聯，花蓮縣消防局2日獲報後，共出動97人次，直升機空偵5架次搜尋，仍未發現蔡男蹤跡，經與家屬溝通決定停止搜救，並公布相關特徵請民眾協尋。

花蓮縣消防局據報，蔡東耀預計3月26至29日前往攀登奇萊主山，3月27日於奇萊山屋往奇萊主山路線後即失去聯絡。

本月2日花蓮縣消防局獲報後，派遣搜救隊伍前往山區救援，偕同南投縣消防局、太管處、太警隊、中華民國山難救助協會、空中勤務總隊等，針對可能摔落的碎石坡、斷崖及易走失的森林擴大加強搜索，範圍擴及奇萊主峰延伸至卡羅樓山、奇萊北峰延伸至磐石山東坡池。

搜尋期間共出動97人次，直升機空偵5架次，但因蔡東耀並未申請入山，無相關登山計畫可供查詢，且手機自登山前即已關機，致使搜救困難度大增，投入大量人力搜救仍未能發現蔡東耀相關蹤跡。

經消防局與家屬溝通後，決定於9日停止搜救，並經家屬同意將蔡東耀基本資料、相關特徵及穿著用品公布，供登山客及民眾一同協尋。蔡東耀著深藍色羽絨衣、米色登山褲、藍色毛帽，背綠色攻頂包。

花蓮縣消防局局長林文瑞表示，登山健行是很好的休閒活動，但勿獨自攀爬或落單行走，以免造成險境。並須遵守「花蓮縣登山活動管理自治條例」規定，違反者除遭受罰款處分外，若因違法進入山區而發生意外，衍生相關搜救費用則需由行為者承擔，呼籲登山者務必遵守規定。

直升機登山活動管理自治條例山友

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