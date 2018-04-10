親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

車停到國稅局「大官」預留位置 竟遭警衛吐口水

勸進蘇貞昌 周玉蔻：民進黨民調蘇只落後侯友宜0.1%

男嬰噎奶死亡案大逆轉 苗栗檢方起訴父母涉兒虐

2018-04-10 21:58聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣一名2016年8月出生的劉姓男嬰於12月10日因窒息，被送台中市醫院開刀急救，12天後死亡，當時台中檢警相驗認定是噎奶窒息死亡意外，未料，去年2月8日苗栗縣政府召開疑似重大兒虐事件檢討會，案情大逆轉，縣政府去年4月依兒童及少年福利與權益保障法，提起獨立告訴，苗栗地檢署偵結，最近依違反家庭暴力防治法及重傷害罪嫌，起訴男嬰的父親劉姓男子（38歲）、母親朱姓女子（39歲）。

苗栗檢方及縣府社會處指出，男嬰的遺體去年1月火化，但醫師診斷報告書認為男嬰有左右側硬腦膜下出血、雙側缺氧性腦病變等傷害，硬腦膜有深淺不一的血水，應為不同時期、新舊傷夾陳，高度懷疑非創傷性或受虐性頭部創傷導致的結果。

鄰居也指證常聽到劉男打妻兒的尖叫、撞牆聲，夫妻也會拿衣架打罵小孩，因此據以提告訴起訴，夫妻都否認施虐，男嬰主要照顧者父母親都被列為被告。

社會處調查，劉姓男嬰的胞兄疑因兒虐事件，社會處2016年7月起開案服務，列入兒童保護個案追蹤，父親因毒品案入獄，母親打零工及靠親友接濟生活，2016年12月10日半夜，母親聲稱因疲累，劉姓男嬰嗆奶時未及時處理，發現時男嬰窒息，急救開刀仍因器官衰竭回天乏術。

案發後社會處擔心劉母照顧能力，安置劉姓男嬰的胞兄，並持續提供家庭處遇服務，定期物資及經濟協助，並結合苗栗家扶中心訪視關懷，協助媽媽提升教養及照顧親職能力，目前家長漸漸朝穩定就業努力，也願意定期與安置的大兒子會面互動，希望家長面對司法調查的同時，能持續學習和肩負對兒少照顧的義務與責任。

夫妻毒品傷害罪

相關新聞

網友惡搞萬安演習靈堂照？ 台南警大動作駁斥假圖　　

2018-04-10 17:16

高雄仁武澄觀路一間家具廠 今晚遭火呑噬

2018-04-10 21:54

心愛腳踏車失蹤2年 她成準女警後成功尋回

2018-04-10 19:46

宜蘭山友獨攀中央山脈失聯10天 三縣市消防局展開救援

2018-04-10 14:53

可憐男嬰被母男友狂毆15分鐘 母竟還隱瞞事實

2018-04-10 14:26

面試言語尖酸刻薄害書記官自殺？士林地院回應了！

2018-04-10 14:16

攔查酒駕騎士太驚險 屏東女警摔車縫6針

2018-04-10 14:00

金屬加工廠暗藏賭場 門柱挖孔監看避警

2018-04-10 13:59

屁孩毆前女友復合 反遭她媽媽痛毆腦震盪

2018-04-10 13:27

明有比賽 林口幸福高爾夫球場再掀勞工抗爭

2018-04-10 13:12

婦人提款順手撕鈔票 回神後報警「搶救千元鈔」

2018-04-10 12:40

醉漢不滿9旬老夫妻等公車 當街動手打人！

2018-04-10 12:32

詐欺嫌犯赴桃園機場取款當場落網

2018-04-10 12:20

影╱槽車疑迴轉撞貨車 駕駛受困警消助脫困

2018-04-10 12:19

拿命拒絕酒測！醉女跳下魚塭嚇壞眾人

2018-04-10 12:13

工程行老闆偷腥 女兒代繳停車單讓他露餡了

2018-04-10 12:01

為爭家產兄弟鬩牆 八旬老母為難淪夾心餅

2018-04-10 11:39

半夜移走老蔣銅像挨批 基隆市警局：配合市長宣示

2018-04-10 11:29

影／李宗瑞翻版 男子用平板偷拍性愛影片索錢被收押

2018-04-10 11:16

影╱移工酒駕對酒測隔空吹氣 警火了示範給他看

2018-04-10 11:10

175公分美腿長髮女行竊 被抓一看是男的

2018-04-10 10:13

廚師拿菜刀搶超商後 第一件事找美女上摩鐵

2018-04-10 10:07

病房抽菸遭勸阻 大學教授情緒失控爆打護理師

2018-04-10 09:35

影╱基隆堵南街貨車掉4琉酸桶 異味刺鼻沖天

2018-04-10 09:23

貨車撞電動公車 沙鹿向上路連續下坡車禍

2018-04-10 09:09

高科技養雞場失火 千萬元設備全燒毀

2018-04-10 00:43

父母處於壓力鍋 逃亡孩童風險高

2018-04-10 00:39

逃亡情侶增產報國 苦了2個「小黑戶」

2018-04-10 00:35

誤信網路文章 登山客摸黑趕路滑落80米獲救

2018-04-09 23:03

宜蘭新城橋兩車對撞 9人輕傷

2018-04-09 22:48

又來了！北捷驚傳塗鴉怪客 2列車廂被噴漆

2018-04-09 20:06

影／警察世家甜美女警 一個環抱勇救跳樓婦

2018-04-09 18:49

軍方無人機墜落校外 武壇國小50人目睹嚇傻

2018-03-08 13:02

蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋

2018-02-07 10:47
看更多

熱門文章

貨車撞電動公車 沙鹿向上路連續下坡車禍

2018-04-10 09:09

病房抽菸遭勸阻 大學教授情緒失控爆打護理師

2018-04-10 09:35

男大生撞安全島遭車輾過不治 台積電主管父哽咽作筆錄

2018-04-10 09:47

他貼7000元海鮮大餐覺得空虛 網友反駁：已佛心

2018-04-10 11:49

前警總情報官變共諜 拉終身俸中校、上校賣台

2018-04-10 13:05

逃亡情侶增產報國 苦了2個「小黑戶」

2018-04-10 00:35

金屬加工廠暗藏賭場 門柱挖孔監看避警

2018-04-10 13:59

疑物流中心員工嬉鬧亂丟包裹 影片曝光網友怒

2018-04-10 17:14

開走老闆保時捷摩鐵尋短 遺書交代「無法勝任」

2018-04-10 12:08

板橋男缺錢持刀搶 得手還對被害女說「謝謝」

2018-04-10 11:27

半夜移走老蔣銅像挨批 基隆市警局：配合市長宣示

2018-04-10 11:29

明有比賽 林口幸福高爾夫球場再掀勞工抗爭

2018-04-10 13:12

175公分美腿長髮女行竊 被抓一看是男的

2018-04-10 10:13

面試言語尖酸刻薄害書記官自殺？士林地院回應了！

2018-04-10 14:16

為爭家產兄弟鬩牆 八旬老母為難淪夾心餅

2018-04-10 11:39

擋風玻璃硬幣倒影阻視線 3歲童被輾斷腿判賠

2018-04-10 07:55

工程行老闆偷腥 女兒代繳停車單讓他露餡了

2018-04-10 12:01

網友惡搞萬安演習靈堂照？ 台南警大動作駁斥假圖　　

2018-04-10 17:16

警不如軍？退警啟動新抗爭力擋警察年改版本

2018-04-10 19:43

請女看護照顧重症母親挨罰 法官：孝親不該罰

2018-04-10 19:47

遭性侵她用母語求助 友人沒聽懂未即時救援

2018-04-10 11:43

車停到「大官」預留位置 竟遭警衛吐口水

2018-04-10 21:37

高科技養雞場失火 千萬元設備全燒毀

2018-04-10 00:43

宜蘭山友獨攀中央山脈失聯10天 三縣市消防局展開救援

2018-04-10 14:53

要被陳師孟約談 慶啟人：被政客逼道歉損司法尊嚴

2018-04-10 16:14

屁孩毆前女友復合 反遭她媽媽痛毆腦震盪

2018-04-10 13:27

廚師拿菜刀搶超商後 第一件事找美女上摩鐵

2018-04-10 10:07

心愛腳踏車失蹤2年 她成準女警後成功尋回

2018-04-10 19:46

「九命怪貓」胡洪九咬孫道存 出庭卻無法作證

2018-04-10 12:13

婦人提款順手撕鈔票 回神後報警「搶救千元鈔」

2018-04-10 12:40

青年被控與少女嘿咻 當庭鞠躬要求和解被拒

2018-04-10 10:54

罵金溥聰「法院認證男妓」 馮光遠判賠50萬與臉書道歉

2018-04-10 16:14

台科大教授涉詐領千萬 遭搜索約談

2018-04-10 15:53

法官缺性別意識又大剌剌發言 司院：臆測超乎判決

2018-04-10 11:09

機車排氣管燙到路人 他吃上官司

2018-04-09 23:50

影╱槽車疑迴轉撞貨車 駕駛受困警消助脫困

2018-04-10 12:19

彭淮南寫親筆信給邱太三後 虛擬貨幣入洗防法規範

2018-04-10 18:08

影／李宗瑞翻版 男子用平板偷拍性愛影片索錢被收押

2018-04-10 11:16

影╱基隆堵南街貨車掉4琉酸桶 異味刺鼻沖天

2018-04-10 09:23

辯稱酒測前「已先乾一杯厚的」 這招碰到秘錄器不管用

2018-04-10 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top