男嬰噎奶死亡案大逆轉 苗栗檢方起訴父母涉兒虐

2018-04-10 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣一名2016年8月出生的劉姓男嬰於12月10日因窒息，被送台中市醫院開刀急救，12天後死亡，當時台中檢警相驗認定是噎奶窒息死亡意外，未料，去年2月8日苗栗縣政府召開疑似重大兒虐事件檢討會，案情大逆轉，縣政府去年4月依兒童及少年福利與權益保障法，提起獨立告訴，苗栗地檢署偵結，最近依違反家庭暴力防治法及重傷害罪嫌，起訴男嬰的父親劉姓男子（38歲）、母親朱姓女子（39歲）。

苗栗檢方及縣府社會處指出，男嬰的遺體去年1月火化，但醫師診斷報告書認為男嬰有左右側硬腦膜下出血、雙側缺氧性腦病變等傷害，硬腦膜有深淺不一的血水，應為不同時期、新舊傷夾陳，高度懷疑非創傷性或受虐性頭部創傷導致的結果。

鄰居也指證常聽到劉男打妻兒的尖叫、撞牆聲，夫妻也會拿衣架打罵小孩，因此據以提告訴起訴，夫妻都否認施虐，男嬰主要照顧者父母親都被列為被告。

社會處調查，劉姓男嬰的胞兄疑因兒虐事件，社會處2016年7月起開案服務，列入兒童保護個案追蹤，父親因毒品案入獄，母親打零工及靠親友接濟生活，2016年12月10日半夜，母親聲稱因疲累，劉姓男嬰嗆奶時未及時處理，發現時男嬰窒息，急救開刀仍因器官衰竭回天乏術。

案發後社會處擔心劉母照顧能力，安置劉姓男嬰的胞兄，並持續提供家庭處遇服務，定期物資及經濟協助，並結合苗栗家扶中心訪視關懷，協助媽媽提升教養及照顧親職能力，目前家長漸漸朝穩定就業努力，也願意定期與安置的大兒子會面互動，希望家長面對司法調查的同時，能持續學習和肩負對兒少照顧的義務與責任。